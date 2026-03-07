La selección vasca de esquiladores de ovejas marca hitos históricos en el Mundial
La selección de esquiladores de ovejas y laneros de Euskal Herria ha marcado nuevos hitos históricos en Nueva Zelanda. Por un lado, la selección de Euskal Herria ha competido por primera vez en el mayor campeonato mundial y, por otro, pasará a formar parte del Consejo Mundial.
Te puede interesar
La cuarta edición de 'Harri Herri' arrancará el 30 de marzo
El programa concurso, que llega con novedades, contará con los 32 mejores levantadores de piedra del momento y se emitirá en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB On, entre el 30 de este mes, y el 4 de mayo.
Regresa a EITB el gran espectáculo del levantamiento de piedra, con la cuarta edición de 'Harri Herri'
Las y los mejores levantadores de piedra del momento competirán en el programa que se emitirá entre el 30 de marzo y el 4 de mayo, en ETB1 y la web kirolakeitb.eus. Las veladas se disputarán en el frontón de Etxebarri y serán comentadas por Juanan Legorburu, Idoia Etxeberria y Ane Muruamendiaraz.
Veteranía contra juventud, Soroa y Zaldua se citan para el desafío del sábado en Tolosa
Ibai Soroa y Xabier Zaldua se han citado el sábado a la tarde en la plaza de toros de la localidad guipuzcoana. El premio será de 4000 euros, y el trabajo a realizar 10 kanaerdikos y 4 oinbikos. Será el primer desafio para Soroa, y el decimosegundo para el de Zumarraga.
Gari Garmendia destaca en la segunda jornada pese a romper una de sus piedras antes de comenzar
El harrijasotzaile de Idiazabal iba a levantar la copa utilizada en su día por Urtain. pero se le ha roto. Finalmente, Gari ha tenido que competir con la rectangular de Xabat Olaizola. Ha realizado 13 alzadas, otras 12 con la cúbica y 16 con la bola, por lo que Garmendia está practicamente clasificado para la final.
La competición individual de "Kirol Herri" arranca con fuerza y deja emocionantes duelos para comenzar
En la primera jornada, Ainitze Zumeta a superado a Maddi Gesalaga, y Mikel Lopetegi ha hecho lo propio con Beñat Telleria; Nerea Arruti se ha clasificado para la final, y Julen Alberdi ha mantenido una bonita lucha con Arkaitz Etxebeste.
Este sábado arranca el campeonato individual de Kirol Herri
Este fin de semana comienza en Aizkoitia el campeonato individual de "Kirol Herri", en el que veremos a mujeres y hombres con el hacha y la piedra. La gran final será el 28 de marzo.
La selección de Euskal Herria de esquiladores, lista para el Campeonato del Mundo
Tendrá lugar en Nueva Zelanda, del 4 al 7 de marzo. El equipo vasco saldrá el domingo hacia Oceanía, y se prepará para la competición durante un mes.
Maddi Gesalaga y Mikel Lopetegi "Urra" se imponen en la final de invierno de "Harri Herri"
Los dos harrij-asotzailes zarauztarras se imponen en la final de invierno del programa "Harri Herri" disputado en Aia. Ambos han quedado muy satisfechos con el resultado y con empezar el año logrando una txapela.
Iker Vicente da "leña" a Eneko Otaño en el desafío de Tolosa
Iker Vicente ha ganado el desafío que se ha disputado en la plaza de toros de Tolosa, abarrotada de público. Dos canaerdikos no han sido suficientes para Eneko Otaño.