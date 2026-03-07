CAMPEONATO MUNDIAL DE ESQUILADORES DE OVEJAS
La selección vasca de esquiladores de ovejas marca hitos históricos en el Mundial

Ardi moztaileak
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ardi-moztaileen euskal selekzioak mugarri historikoak ezarri ditu Munduko Txapelketan
author image

EITB

Última actualización

La selección de esquiladores de ovejas y laneros de Euskal Herria ha marcado nuevos hitos históricos en Nueva Zelanda. Por un lado, la selección de Euskal Herria ha competido por primera vez en el mayor campeonato mundial y, por otro, pasará a formar parte del Consejo Mundial. 

Herri-kirolak

