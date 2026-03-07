La selección vasca de esquiladores de ovejas marca hitos históricos en el Mundial

El harrijasotzaile de Idiazabal iba a levantar la copa utilizada en su día por Urtain. pero se le ha roto. Finalmente, Gari ha tenido que competir con la rectangular de Xabat Olaizola. Ha realizado 13 alzadas, otras 12 con la cúbica y 16 con la bola, por lo que Garmendia está practicamente clasificado para la final.