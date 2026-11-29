Sansek eman du lehen kolpea, baina saririk gabe geratu da Valladoliden (3-1)
Talde txuri-urdinak markagailuan aurreratzea lortu du Soroetaren golari esker, eta partida lehiatua jokatu du etxeko taldearen aurka. Hala ere, bi penalti eta Victor Juniorren banakako ekintza bati esker, Valladolidek markagailua irauli eta Sanse saririk gabe utzi du.
Sansek ezin izan du punturik eskuratu Jose Zorrilla estadioan, Real Valladoliden aurka 3-1 galdu baitu. Talde txuri-urdinak nortasuna, anbizioa eta lehiatzeko gaitasuna erakutsi ditu neurketan zehar, baina areetan izandako eraginkortasun faltak garaipenik gabe utzi du.
Donostiarrek intentsitate handiz ekin diote partidari, ekimena eramanez eta aurkariaren atea lehen minutuetatik bilatuz. Bere hasiera onak saria izan du 6. minutuan, Soroetak takoizko erremate polit batekin talde txuri-urdina aurreratu duenean, Dani Diazen asistentzia baten ondoren.
Golaren ondoren, Sansek presioari eutsi dio, eta partidaren erritmoa kontrolatzen saiatu da. Hala ere, etxeko taldea pixkanaka suspertu da, eta berdinketaren gola lortu du Dani Perez area barruan lurrera bota ostean. Barberak ez du hutsik egin penaltiz, eta 1-1ekoa jarri du markagailuan.
Berdinketak indarra eman dio Valladolidi, eta etxeko taldea gero eta arrisku handiagoa sortzen hasi da. Fraga atezainak hainbat geldiketa garrantzitsu egin ditu Sanseri eusteko, baina atsedenaldia iritsi aurretik markagailua irauli du etxeko taldeak. Dani Diazen esku-kolpe baten ondorioz adierazitako bigarren penaltia Victor Juniorrek sartu du, 2-1ekoa ezarriz.
Aldageletatik bueltan, Sansek berriro erakutsi du bere izaera lehiakorra, eta berdinketaren bila zelairatu da. Talde txuri-urdinak aurrera egin du, Valladoliden area inguruan aukera gehiago sortuz eta etxeko taldea defentsako lan gogorra egitera behartuz.
Donostiarrak unerik onenean zeudenean iritsi da etxekoen hirugarren gola. Alejoren berreskuratze baten ondoren, Victor Juniorrek kontraeraso azkarra osatu du, Fraga gainditu eta behin betiko 3-1ekoa ezartzeko.