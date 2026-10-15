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Beñat Turrientes: “Estamos fastidiados y dolidos"
El jugador de la Real Sociedad Beñat Turrientes no ha podido ocultar la decepción por el empate (1-1) cosechado este jueves en el campo del Union Saint-Gilloise belga, en un encuentro en el que el conjunto donostiarra ha llegado a los dos últimos minutos de juego por delante en el marcador.
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