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Beñat Turrientes: “Estamos fastidiados y dolidos"

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Beñat-Turrientes-Saint-Gilloise 1-Real-Sociedad1-Europa-Eaguee
18:00 - 20:00
El jugador de la Real Sociedad, Beñat Turrientes, tras el partido en Lovaina. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Beñat Turrientesen adierazpenak Union Saint-Gilloise-Reala (1-1) neurketaren ostean
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Última actualización

El jugador de la Real Sociedad Beñat Turrientes no ha podido ocultar la decepción por el empate (1-1) cosechado este jueves en el campo del Union Saint-Gilloise belga, en un encuentro en el que el conjunto donostiarra ha llegado a los dos últimos minutos de juego por delante en el marcador.

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