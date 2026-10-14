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Erik Bretos: “Si pensamos que el partido ante el Union Saint-Gilloise va a ser asequible estamos muy equivocados"

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Erik-Bretos-ST. GILLOISE-REAL SOCIEDAD-Europa-League
18:00 - 20:00
Erik Bretos, director de fútbol de la Real Sociedad, en Zubieta poco antes de partir rumbo a Lovaina. Imagen: EITB
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El director de fútbol de la Real Sociedad, Erik Bretos, ha analizado el rival de este jueves en Europa League. "Es un rival muy fuerte y muy complicado", ha avisado. La Real, lastrada por su derrota ante el Bournemouth en Anoeta, viaja a Bélgica obligada a despegar ante Union Saint-Gilloise, equipo que disputará su choque como local lejos de su feudo habitual, en el estadio Den Dreef de Lovaina.

Fútbol Zubieta UEFA Europa League Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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