El director de fútbol de la Real Sociedad, Erik Bretos, ha analizado el rival de este jueves en Europa League. "Es un rival muy fuerte y muy complicado", ha avisado. La Real, lastrada por su derrota ante el Bournemouth en Anoeta, viaja a Bélgica obligada a despegar ante Union Saint-Gilloise, equipo que disputará su choque como local lejos de su feudo habitual, en el estadio Den Dreef de Lovaina.