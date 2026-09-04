Heart of Midlothian, campeón escocés, rival de la Real en la previa de la Europa Cup

La Real Sociedad ya conoce su rival en la fase previa de la Europa Cup, después de haber perdido contra el Chelsea en la ronda preliminar de la Champions League. El equipo dirigido por Gorka Álvarez se medira al Heart of Midlothian, campeón de la Liga Escocesa la pasada temporada, los días 22 o 23 y 30 de septiembre o 1 de octubre, con la ida en tierras británicas y la vuelta en Gipuzkoa.