EUROPA CUP
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Heart of Midlothian, campeón escocés, rival de la Real en la previa de la Europa Cup

El equipo de Gorka Álvarez se medirá al Hearts los días 23 y 30 de septiembre, con la ida en tierras británicas y la vuelta en Gipuzkoa.
Reala Europa Cup
La Real se medirá al campeón escocés, Heart of Midlothian. Foto: Real Sociedad Femenino.
Euskaraz irakurri: Heart of Midlothian, Eskoziako txapelduna, Realaren aurkaria Europa Cupeko atariko fasean
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I. M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ya conoce su rival en la fase previa de la Europa Cup, después de haber perdido contra el Chelsea en la ronda preliminar de la Champions League. El equipo dirigido por Gorka Álvarez se medira al Heart of Midlothian, campeón de la Liga Escocesa la pasada temporada, los días 22 o 23 y 30 de septiembre o 1 de octubre, con la ida en tierras británicas y la vuelta en Gipuzkoa.

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