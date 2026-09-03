REAL-CELTA (0-0)
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Real Sociedad y Celta no rompen el cero en Anoeta (0-0)

La falta de acierto ha mantenido el marcador a cero. La Real ha llevado el peso del juego en la primera parte, pero el Celta ha equilibrado el duelo tras el descanso.
SAN SEBASTIÁN, 03/09/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Ander Barrenetxea (d) disputa el balón con el defensa del Celta de Vigo Álvaro Núñez (i) durante el partido adelantado de la sexta jornada de la liga disputado este jueves en el estadio de Anoeta en San Sebastián. EFE/Juan Herrero

Núñez y Barrenetxea en el partido jugado en Anoeta. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Golik gabeko berdinketa Realaren eta Celtaren artean (0-0)
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Última actualización

La Real Sociedad y el Celta han empatado a 0 en Anoeta, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto txuri-urdin ha generado las ocasiones más peligrosas en la primera mitad, pero, tras la reanudación, el conjunto vigués ha reaccionado y ha creado más peligro, aunque ninguno de los dos equipos ha encontrado el camino del gol.

La Real ha tenido una primera ocasión clara en un córner que ha terminado con un cabezazo de Jon Martín detenido por Radu. Poco después, Oyarzabal ha puesto a prueba al guardameta rumano con disparo tras una asistencia de Óskarsson. Kubo ha recogido el rechace, pero su remate se ha marchado por encima de la portería.

En la segunda mitad, El Celta ha conseguido igualar el dominio de los locales. Antañón ha tenido una primera oportunidad en una contra, mientras que Aspas ha dispuesto de la más clara poco después de entrar al terreno de juego. El delantero ha rematado desde cerca del punto de penalti, pero Remiro la ha parado.

Guedes ha tenido la última ocasión destacada con un disparo cruzado que ha pasado cerca del poste. La Real ha tenido sus mejores minutos antes del descanso, pero la falta de acierto ha terminado dejando el marcador a cero.

Fútbol Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports

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