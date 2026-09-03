Real Sociedad y Celta no rompen el cero en Anoeta (0-0)

La Real ha tenido una primera ocasión clara en un córner que ha terminado con un cabezazo de Jon Martín detenido por Radu. Poco después, Oyarzabal ha puesto a prueba al guardameta rumano con disparo tras una asistencia de Óskarsson. Kubo ha recogido el rechace, pero su remate se ha marchado por encima de la portería.

En la segunda mitad, El Celta ha conseguido igualar el dominio de los locales. Antañón ha tenido una primera oportunidad en una contra, mientras que Aspas ha dispuesto de la más clara poco después de entrar al terreno de juego. El delantero ha rematado desde cerca del punto de penalti, pero Remiro la ha parado.

Guedes ha tenido la última ocasión destacada con un disparo cruzado que ha pasado cerca del poste. La Real ha tenido sus mejores minutos antes del descanso, pero la falta de acierto ha terminado dejando el marcador a cero.