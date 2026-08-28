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Mamadou Sarr, Realeko jokalari berria

Talde txuri-urdinak eta Chelseak senegaldar atzelariaren lagapena adostu dute 2026-27 denboraldiaren amaierara arte. Ostegunean osasun-azterketa egin zioten, eta ostiral honetan bat egingo du taldekide berriekin Zubietan.

Mamadou Sarr
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Azken eguneratzea

Realak ofizial egin du Mamadou Sarr fitxatu duela. Talde txuri-urdinak akordioa lortu du Chelsearekin defentsa senegaldarrak utzita jokatzeko 2026-27 denboraldiaren amaierara arte.

Sarr 2005ean jaio zen, Martiguesen (Frantzia), eta bi hegaletan moldatzen ohituta dagoen atzelari trebea da. Gaztea izan arren, nazioarteko esperientzia du; izan ere, Afrikako Kopa irabazi zuen Senegalgo selekzioarekin, eta 2026ko Munduko Txapelketa jokatu du.

Jokalari indartsua da, 1, 94 metroko garaiera du, eta jokoa interpretatzeko gaitasuna du. Ezaugarri horiei esker, Pellegrino Matarazzok zuzentzen duen taldeari lehenengo egunetik sendotasuna ematea espero dute.

Atzelariak atzo egin zuen lanean hasi aurretik egin beharreko azterketa medikoa, eta gaur goizean Zubietan egingo du bat bere taldekide berriekin. 

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