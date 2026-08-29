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La Real Sociedad vence al Espanyol para empezar a sumar (2-1)

Los goles de Barrenetxea y Óskarsson han dado a los txuri-urdin la primera victoria de la temporada en un partido que han tenido bajo control en todo momento.
SAN SEBASTIÁN, 29/08/2026.- El delantero islandés de la Real Orri Steinn Óskarsson (2i) celebra su gol con Oyarzabal durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Real Sociedad y RCD Espanyol disputan hoy sábado en Anoeta. EFE/Javier Etxezarreta
Oyarzabal y Óskarsson celebrando un gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak garaipena lortu du Espanyolen aurka (2-1)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado por 2-1 contra el Espanyol este sábado en el partido de la 3ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta. Los goles de Barrenetxea y Óskarsson han dado a los txuri-urdin la primera victoria de la temporada en un partido que han tenido bajo control en todo momento.

Los txuri-urdin han tenido el mejor comienzo posible. En el minuto 3, el rival ha perdido el balón en su campo y la Real ha realizado una contra rápida. Oyarzabal ha esperado la llegada de Barrenetxea, que con la derecha ha marcado un golazo (1-0).

El gol ha dado al equipo vasco la tranquilidad para bajar el ritmo de juego, pero manteniendo el control del balón. Los locales han sido quienes más se han acercado al área rival, ante un Espanyol que no encontraba la manera de llegar a la portería de Remiro.

La siguiente ocasión ha salido de las botas de Oyarzabal, con un tiro lejano que ha obligado a Dmitrovic a despejar el balón, pero Óskarsson no ha podido aprovechar el rechace.

En un córner, el Espanyol ha estado a punto de marcar en propia puerta, pero el portero ha tocado el balón lo justo como para desviarlo al larguero.

La Real ha seguido intentando ampliar la ventaja, pero, justo antes de ir al descanso, el Espanyol ha igualado el partido en una contra. Gran centro de Javi Hernández y Roberto Fernández se ha tirado con todo al suelo para cazar u balón muy difícil y marcar (1-1).

A la vuelta de los vestuarios el guion del partido no ha cambiado y la Real ha seguido mandando en el ataque. Así, en el minuto 61 se ha vuelto a poner por delante. Oyarzabal ha conducido el balón y ha puesto un buen pase a Óskarsson. El islandés no ha fallado (2-1).

Los visitantes han respondido con un potente disparo de Moscardo, pero Remiro ha puesto bien los puños para despejar el balón.

En el minuto 71 Óskarsson ha tenido el doblete en sus botas, con el portero fuera de posición, pero se le han cruzado demasiados defensas y el balón no ha llegado a la red.

Guedes también ha tenido su oportunidad con un cabezazo, pero Dmitrovic ha tirado de reflejos para evitar el gol.

Los últimos minutos del partido han sido tensos; incluso Matarazzo ha terminado expulsado. Aun así, la Real ha sabido controlar la situación y se ha llevado su primera victoria de la temporada.

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