La Real Sociedad vence al Espanyol para empezar a sumar (2-1)
La Real Sociedad ha ganado por 2-1 contra el Espanyol este sábado en el partido de la 3ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta. Los goles de Barrenetxea y Óskarsson han dado a los txuri-urdin la primera victoria de la temporada en un partido que han tenido bajo control en todo momento.
Los txuri-urdin han tenido el mejor comienzo posible. En el minuto 3, el rival ha perdido el balón en su campo y la Real ha realizado una contra rápida. Oyarzabal ha esperado la llegada de Barrenetxea, que con la derecha ha marcado un golazo (1-0).
El gol ha dado al equipo vasco la tranquilidad para bajar el ritmo de juego, pero manteniendo el control del balón. Los locales han sido quienes más se han acercado al área rival, ante un Espanyol que no encontraba la manera de llegar a la portería de Remiro.
La siguiente ocasión ha salido de las botas de Oyarzabal, con un tiro lejano que ha obligado a Dmitrovic a despejar el balón, pero Óskarsson no ha podido aprovechar el rechace.
En un córner, el Espanyol ha estado a punto de marcar en propia puerta, pero el portero ha tocado el balón lo justo como para desviarlo al larguero.
La Real ha seguido intentando ampliar la ventaja, pero, justo antes de ir al descanso, el Espanyol ha igualado el partido en una contra. Gran centro de Javi Hernández y Roberto Fernández se ha tirado con todo al suelo para cazar u balón muy difícil y marcar (1-1).
A la vuelta de los vestuarios el guion del partido no ha cambiado y la Real ha seguido mandando en el ataque. Así, en el minuto 61 se ha vuelto a poner por delante. Oyarzabal ha conducido el balón y ha puesto un buen pase a Óskarsson. El islandés no ha fallado (2-1).
Los visitantes han respondido con un potente disparo de Moscardo, pero Remiro ha puesto bien los puños para despejar el balón.
En el minuto 71 Óskarsson ha tenido el doblete en sus botas, con el portero fuera de posición, pero se le han cruzado demasiados defensas y el balón no ha llegado a la red.
Guedes también ha tenido su oportunidad con un cabezazo, pero Dmitrovic ha tirado de reflejos para evitar el gol.
Los últimos minutos del partido han sido tensos; incluso Matarazzo ha terminado expulsado. Aun así, la Real ha sabido controlar la situación y se ha llevado su primera victoria de la temporada.
Te puede interesar
Héctor Fort firma con la Real Sociedad hasta 2031
El Barcelona se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del jugador.
Óskarsson: “Con nuestra gente todo es posible"
El jugador de la Real Sociedad ha marcado el gol de la victoria ante el Espanyol (2-1), el mismo día que ha cumplido 22 años. La victoria ha dado a la real los primeros puntos en la competición.
La Real ya conoce su calendario en la Europa League
El conjunto txuri-urdin se estrenará frente al AFC Bournemouth en Anoeta, el 17 de septiembre, a las 21:00 horas; mientras que cerrará la fase liga visitando a la Juventus en su estadio, el 28 de enero, a las 21:00 horas
El Logroño United castiga las dudas de la Real en Zubieta (0-2)
Semana complicada para la Real Sociedad, que cayó derrotada en Londres ante el Chesea (5-2), el jueves dejó su cargo el técnico Arturo Ruiz y esta mañana ha caído derrotada ante el Logroño United en el debut de la Liga F, en el partido disputado en Zubieta, con goles de Mawete y Cris en la segunda parte para las riojanas.
Jon Karrikaburu, traspasado al Burgos CF
El delantero navarro pone fin a su etapa en la Real Sociedad tras varios años en la estructura del club y varias cesiones, y se reencuentra en Burgos con Sergio Francisco, su entrenador en la Real Sociedad C.
Matarazzo, sobre el sorteo de la Europa League: “Estoy muy contento con el resultado del sorteo"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado de los rivales que le han tocado al equipo txuri-urdin. Los donostiarras se medirán a Juventus, Olympique de Lyon, Crystal Palace, Bournemouth, Viktoria Plzen, Torreense, Union SG y Lillestrom.
La Real Sociedad tendrá a Juventus, Lyon, Bournemouth y Crystal Palace entre sus rivales europeos
El conjunto donostiarra se enfrentará al Lyon, Juventus, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense y Lillestrom en la Europa League 2026-2027.
Mamadou Sarr ya es nuevo jugador de la Real Sociedad
El conjunto txuri-urdin y el Chelsea acuerdan la cesión del central senegalés hasta el final de la temporada 2026-27. El futbolista, que pasó el jueves el reconocimiento médico, se incorporará esta mañana al grupo en Zubieta.
Arturo Ruiz dimite como entrenador de la Real
El técnico del conjunto femenino abonará la indemnización prevista en su contrato para hacer efectiva su salida.