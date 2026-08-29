La Real Sociedad vence al Espanyol para empezar a sumar (2-1)

El gol ha dado al equipo vasco la tranquilidad para bajar el ritmo de juego, pero manteniendo el control del balón. Los locales han sido quienes más se han acercado al área rival, ante un Espanyol que no encontraba la manera de llegar a la portería de Remiro.

La siguiente ocasión ha salido de las botas de Oyarzabal, con un tiro lejano que ha obligado a Dmitrovic a despejar el balón, pero Óskarsson no ha podido aprovechar el rechace.

En un córner, el Espanyol ha estado a punto de marcar en propia puerta, pero el portero ha tocado el balón lo justo como para desviarlo al larguero.

La Real ha seguido intentando ampliar la ventaja, pero, justo antes de ir al descanso, el Espanyol ha igualado el partido en una contra. Gran centro de Javi Hernández y Roberto Fernández se ha tirado con todo al suelo para cazar u balón muy difícil y marcar (1-1).