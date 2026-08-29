La Real ya conoce su calendario en la Europa League

La UEFA ha dado a conocer las fecas y horarios de los partidos de la Europa League, así como el orden de los partidos. La Real Sociedad debutará frente al AFC Bournemouth en Anoeta, el 17 de septiembre, a las 21:00 horas; mientras que cerrará la fase liga visitando a la Juventus en su estadio, el 28 de enero, a las 21:00 horas.

A continuación, se pueden ver todos los partidos que jugarán los txuri-urdin:

-17 de septiembre de 2026, a las 21:00, contra el AFC Bournemouth, en Anoeta.

-15 de octubre de 2026, a las 18:45, contra el R. Union Saint-Gilloise, fuera de casa.

-22 de octubre de 2026, a las 21:00, contra el Lillestrøm SK, fuera de casa.

-5 de noviembre de 2026, a las 18:45, contra el Olympique Lyon, en Anoeta.

-26 de noviembre de 2026, a las 21:00, contra el Crystal Palace F.C., fuera de casa.

-10 de diciembre de 2026, a las 21:00, contra el SCU Torreense, en Anoeta.

-21 de enero de 2027, a las 18:45, contra el FC Viktoria Plzeň, en Anoeta.

-28 de enero de 2027, a las 21:00, contra la Juventus, fuera de casa.