Héctor Fort firma con la Real Sociedad hasta 2031
La Real Sociedad ha hecho oficial este sábado el traspaso del lateral Héctor Fort, procedente del Barcelona, que firma un contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2031.
El Barcelona se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del jugador.
Héctor Fort debutó con el primer equipo en 2023 en un encuentro de la Liga de Campeones ante el Amberes. Durante su etapa en el primer equipo azulgrana disputó 30 partidos antes de su cesión la temporada pasada al Elche, con el que firmó tres goles y dos asistencias en diecisiete partidos.
Fort, de 20 años, es un defensa polivalente que puede jugar tanto en el lateral derecho, su posición natural, como en el izquierdo. Destaca por su velocidad por la banda y su capacidad de llegada al área.
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