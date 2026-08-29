Óskarsson: “Con nuestra gente todo es posible"

Semana complicada para la Real Sociedad, que cayó derrotada en Londres ante el Chesea (5-2), el jueves dejó su cargo el técnico Arturo Ruiz y esta mañana ha caído derrotada ante el Logroño United en el debut de la Liga F, en el partido disputado en Zubieta, con goles de Mawete y Cris en la segunda parte para las riojanas.