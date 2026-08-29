Real Sociedad vs. Espanyol (2-1)
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Óskarsson: “Con nuestra gente todo es posible"

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Oskarsson
18:00 - 20:00
Orri Óskarsson. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Gorrotxategi: "Ligan partida bat lasai irabaztea gutxitan gertatzen da"
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El jugador de la Real Sociedad ha marcado el gol de la victoria ante el Espanyol (2-1), el mismo día que ha cumplido 22 años. La victoria ha dado a la real los primeros puntos en la competición.

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