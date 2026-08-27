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Mamadou Sarr Donostian dago, Realarekin bat egiteko

Iragarkia
18:00 - 20:00
Mamadou Sarr, Donostian
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mamadou Sarr atzelari frantziarra Donostiara iritsi da, mediku-azterketa egin eta Realarekin hasteko. Chelseak utzita dator, denboraldi baterako.

Real Sociedad

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