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Remiro, Real Madrilen aurkako porrotaren ostean: “Lehen zatian, oso ondo lehiatu gara”

Iragarkia
Alex Remiro, Realeko atezainaren adierazpenak
18:00 - 20:00

Alex Remiro, Real Madrilen aurkako partidaren ostean.

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Azken eguneratzea

Alex Remiro Realeko atezainak Real Madrilen aurkako porrota (4-1) aztertu du, neurketa amaitutakoan.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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