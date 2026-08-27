Mamadou Sarr ya está en San Sebastián, para incorporarse a la Real
El defensa francés Mamadou Sarr ya está en San Sebastián para pasar el reconocimiento médico y unirse a la Real Sociedad. Llega cedido desde el Chelsea para un temporada.
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Real Sociedad vs. Chelsea, en directo, en EITB
El encuentro de vuelta de la previa de la Champions League se disputará el próximo 2 de septiembre, y se podrá ver tanto por streaming, en kirolakeitb.eus y ETBON, como por televisión, en ETB1, a partir de las 19:00 horas, desde Zubieta.
Remiro, tras la derrota ante el Real Madrid: “En la primera parte, hemos competido muy bien”
El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, ha analizado la derrota ante el Real Madrid por 4-1 en el Santiago Bernabeu.
La Real sucumbe ante la pegada del Madrid (4-1)
El equipo donostiarra cae con un resultado abultado en el Santiago Bernabéu tras competir cara a cara al conjunto blanco durante una hora de partido. Mbappe con un hat trick y Vinicius han marcado para el Madrid, mientras que Sucic ha hecho el tanto realista.
Cecilia: “El castigo es demasiado para el buen papel que ha hecho el equipo"
Duro resultado para una gran Real en Londres (5-2)
El equipo dirigido por Aturo Ruiz cae goleado en la ida de la fase previa de la Champions League femenina disputada ante el Chelsea a pesar de dar una gran imagen.
La Real busca un buen resultado en la previa de Champions ante el Chelsea
El encuentro de ida de la tercera ronda se disputará este miércoles por la tarde, a partir de las 19:45 horas, en Londres.
Arturo Ruiz: “Llegamos con una solidez y convencimiento muy grande; esperamos hacer un gran partido”
Cuatro años después, la Real volverá a jugar en la Luga de Campeones. Según nos ha explicado Arturo Ruiz, mañana tienen “un partido de máxima exigencia” contra el Chelsea, pero “la actitud y el trabajo” del equipo hasta el momento “es perfecto” por lo que esperan hacer “un gran partido”.
Matarazzo: “Creemos en nuestras capacidades y con ese pensamiento vamos a hacer frente al partido”
La Real Sociedad se enfrentará al Real Madrid el 26 de agosto en el Bernabéu. Matarazzo ha afirmado en rueda de prensa que será "un reto" para ellos, pero que "creen en su capacidad" para afrontarlo.
El Sanse gana en Albacete y suma sus primeros puntos en la temporada (1-2)
Arkaitz Mariezkurrena, en el minuto seis, y Gorka Gorosabel, en el tiempo de prolongación de la primera parte, han hecho los goles del equipo de Jon Ansotegi, en tanto que el Albacete ha marcado en el minuto 80 de partido, por mediación de Bernabéu.