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Mamadou Sarr ya está en San Sebastián, para incorporarse a la Real

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18:00 - 20:00
Mamadou Sarr, en Donostia
Euskaraz irakurri: Mamadou Sarr Donostian dago, Realarekin bat egiteko
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Última actualización

El defensa francés Mamadou Sarr ya está en San Sebastián para pasar el reconocimiento médico y unirse a la Real Sociedad. Llega cedido desde el Chelsea para un temporada.

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