Duro resultado para una gran Real en Londres (5-2)

La Real Sociedad ha dado la cara, pero no ha podido ser. El equipo dirigido por Arturo Ruiz ha caído por 5-2 frente al Chelsea en el partido disputado en Londres, correspondiente a la ida de la fase previa de la Champions League femenina. Las donostiarras se llevan un resultado muy abultado para la vuelta a pesar de mostrar una gran imagen ante un equipo muy poderoso.

Y eso que el equipo de Arturo Ruiz ha comenzado de forma inmejorable el encuentro. Tras unos acercamientos de las locales, la Real ha tomado ventaja en el minuto 7 gracias a un espectacular zapatazo desde fuera del área de Ainhoa Marín. La catalana ha puesto en la mismísima escuadra el balón.

Justo seguido, ha llegado la reacción del conjunto londinense, que con un disparo desde dentro del área de Sandy Baltimore, ha estado cerca de igualar en el 11’. El balón ha golpeado de lleno en el larguero y ha salido rebotado.

La Real ha optado entonces por replegarse al borde de su área y ceder el balón al Chelsea, para intentar salir a la contra. Y así han llegado los minutos de más control de las donostiarras. Sin embargo, en el mejor momento de las vascas ha llegado el gol del empate, mediante un remate de Naomi Girma en el primer palo en un córner servido por Katie McCabe. Jugada mal defendida por las de Arturo Ruiz, que han sido algo blandas en defensa.

De ahí hasta el descanso, ambos equipos han generado algo de peligro en jugadas a balón parado, pero el marcador no se ha movido. 1-1.

La segunda parte el Chelsea la ha empezado con una marcha más, queriendo tomar pronto ventaja. Así, en el 55’ de partido, las londinenses han desequilibrado el marcador en su favor con un remate de Veerle Buurman de cabeza en un córner bien botado por Lauren James.

La Real, lejos de arrugarse, ha mostrado mucha personalidad y ha buscado pronto el empate. En ese sentido, Cecilia Marcos ha colocado el 2-2 en el 58’ con un disparo cruzado con la zurda para finalizar una jugada a la contra.

A continuación, el conjunto local ha comenzado a mover el banquillo y en el 67’ la francesa Melvine Malard, debutante en el día de hoy con el Chelsea, ha colocado el 3-2 tras resolver a las mil maravillas un mano a mano ante Julia Arrula en una de sus primeras jugadas.

Con el paso de los minutos, el mayor poderío físico de las inglesas ha empezado a marcar aún más diferencias, lo que les ha servido para sentenciar el partido, y quien sabe si la eliminatoria. Elie Carpenter, con dos subidas muy incisivas por la derecha, ha servido los últimos dos goles del Chelsea. El primero lo ha rematado Lauren James en el 74’, mientras que el segundo ha sido obra de Melvine Malard en el 87’.

El partido de vuelta se jugará el próximo 2 de septiembre, miércoles, a las 19:00 en Zubieta.