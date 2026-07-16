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La Real comienza a preparar la nueva temporada en Zubieta

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Realeko nesken taldea Zubietan entrenatzen hasi da
18:00 - 20:00
La Real vuelve al trabajo en Zubieta.
Euskaraz irakurri: Reala denboraldi berria hasi da prestatzen Zubietan
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha comenzado a preparar la nueva temporada en Zubieta. Tras pasar pruebas médicas en los últimos días, Arturo Ruiz ha tenido a su disposición a 26 jugadores en el primer entrenamiento de hoy. El equipo ha anunciado 6 fichajes por el momento. Este año tendrán ante sí el reto de jugar en Europa.

Fútbol Real Sociedad Liga F Moeve

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