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La Real hace efectiva la opción de compra sobre Kita y ata al central japonés hasta 2030

El defensa nipón jugó cedido en el Sanse esta pasada temporada. El equipo txuri-urdin ya ha transmitido la decisión al Kyota Sanga, club de origen del japonés.
(Foto de ARCHIVO) Kazunari Kita of Real Sociedad B looks on during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and Real Sociedad B at La Rosaleda stadium on August 24, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 24/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

El japonés Kazunari Kita, calentando. Foto de archivo: Europa Press

Euskaraz irakurri: Realak Kazunari Kita erosi du, eta kontratua 2030era arte luzatu dio
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha hecho efectiva la opción de compra que guardaba sobre el central japonés Kazunari Kita.

El equipo txuri-urdin ha hecho este anuncio este martes en un comunicado en el que señala que ya ha transmitido la decisión al Kyota Sanga, club de origen de Kita del que llegó cedido a la Real.

El conjunto donostiarra, a su vez, ha alcanzado un acuerdo con el futbolista nipón hasta el final de la temporada 2029-2030.

Kazunari Kita jugó cedido en el Sanse esta pasada temporada.

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