La Real Sociedad ha hecho efectiva la opción de compra que guardaba sobre el central japonés Kazunari Kita.

El equipo txuri-urdin ha hecho este anuncio este martes en un comunicado en el que señala que ya ha transmitido la decisión al Kyota Sanga, club de origen de Kita del que llegó cedido a la Real.

El conjunto donostiarra, a su vez, ha alcanzado un acuerdo con el futbolista nipón hasta el final de la temporada 2029-2030.

Kazunari Kita jugó cedido en el Sanse esta pasada temporada.