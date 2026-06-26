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Maria Molinak 2027ra arte berritu du Realarekin

Kataluniako defentsak beste denboraldi batez luzatu du talde txuri-urdinarekin duen lotura, iragan urtarrilean izandako meniskoko lesiotik osatzen jarraitzen duen bitartean.
María Molina
Maria Molina. Argazkia: @RealSociedadFEM
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Maria Molinak akordioa lortu dute bi aldeak lotzen zituen kontratua berritzeko 2026-27 denboralida amaitu arte.

Kataluniako atzelariak leku garrantzitsua irabazi du Zubietan, defentsan erakutsitako sendotasunari, lehiakortasunari eta jokoa ulertzeko duen moduari esker. 

Gaur egun, Maria Molinak sendatze prozesuan jarraitzen du, urtarrilean izandako meniskoko lesioa eta gero, zelaietara lehenbailehen itzuli eta teknikarien esanetara jartzeko.

Bere itzulera albiste positiboa izango da defentsako sendotasunetik eta taldearen batasunetik hazten jarraitu nahi duen Realarentzat. 

Futbola Real Sociedad Moeve F Liga

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Erik Bretos, Director de Fútbol de la Real Sociedad.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Erik Bretos: “Asmoa da Remiro hemen egotea datorren denboraldian”

Realeko futbol zuzendariak lehen taldearen inguruko gaurkotasuna errepasatu du, baita udako merkatuari begira dituen asmoen berri eman ere. Remirok Realean jarraituko duela esan du "bi atezain handi izan nahi ditudalako", Rino Matarazzorekin kontratua luzatzeko hitz egiten ari direla baieztatu du, eta, besteak beste, Brais Mendez, Gorka Carrera eta Arsen Zakharyan jokalarien egoera aztertu du.

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