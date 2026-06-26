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María Molina renueva con la Real Sociedad hasta 2027

La defensa catalana ha ampliado su vinculación con el conjunto txuri-urdin por una temporada más, mientras continúa recuperándose de la lesión de menisco que sufrió el pasado mes de enero.
María Molina
María Molina. Foto: @RealSociedadFEM
Euskaraz irakurri: Maria Molinak 2027ra arte berritu du Realarekin
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KIROLAK EITB

Última actualización

María Molina seguirá defendiendo la camiseta de la Real Sociedad hasta 2027 después del acuerdo alcanzado entre la jugadora y la entidad blanquiazul para prolongar su contrato.

La defensa catalana se ha consolidado como una pieza importante en Zubieta gracias a su seguridad en la línea defensiva, su carácter competitivo y su capacidad para interpretar el juego.

Actualmente, María Molina continúa trabajando en su recuperación tras la lesión de menisco sufrida en enero, con el objetivo de volver cuanto antes a los terrenos de juego y ponerse de nuevo a disposición del cuerpo técnico.

Su regreso será una noticia positiva para una Real Sociedad que quiere seguir creciendo desde la solidez defensiva, la ambición y la unión del grupo. 

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