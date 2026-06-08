La Real Sociedad y el defensa Unax Agote han alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato del defensa del equipo filial txuri urdin hasta el final de la próxima temporada 2026-27.

Según recuerda el club donostiarra en una nota, el joven, natural de la localidad guipuzcoana de Zizurkil, llegó al club en 2015 para competir en la categoría Infantil Txiki.

Esta temporada, el lateral izquierdo ha disputado más de 1700 minutos entre LaLiga Hypermotion y la Premier League International Cup.