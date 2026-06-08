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La Real amplía el contrato de Unax Agote hasta el final de la temporada 2026-27

El lateral izquierdo de Zizurkil ha disputado más de 1700 minutos entre LaLiga Hypermotion y la Premier League International Cup. Llegó al club txuri-urdin en 2015.
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El defensa de Zizurkil Unax Agote durante la firma de su renovación. Imagen: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realak 2027ra arte luzatu du Unax Agoteren kontratua
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La Real Sociedad y el defensa Unax Agote han alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato del defensa del equipo filial txuri urdin hasta el final de la próxima temporada 2026-27.

Según recuerda el club donostiarra en una nota, el joven, natural de la localidad guipuzcoana de Zizurkil, llegó al club en 2015 para competir en la categoría Infantil Txiki.

Esta temporada, el lateral izquierdo ha disputado más de 1700 minutos entre LaLiga Hypermotion y la Premier League International Cup.

Fútbol Zubieta Real Sociedad LaLiga Hypermotion

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