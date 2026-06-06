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El Sporting anuncia el fichaje de Egoitz Arana

Arana disputó 11 partidos en Segunda División esta temporada con el filial de la Real Sociedad, equipo al que contribuyó a ascender desde Primera RFEF en la campaña anterior.
Egoitz Arana
Egoitz Arana. Foto: Sporting
Euskaraz irakurri: Sportingek Egoitz Aranaren fitxaketa iragarri du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Sporting ha hecho oficial este sábado el fichaje del portero Egoitz Arana, de 24 años, formado en la cantera de la Real Sociedad y que llega al club gijonés con la carta de libertad y un contrato hasta 2028.

El guardameta de Zarautz superó con éxito el reconocimiento médico este viernes a su llegada a Gijón y firmó su nuevo contrato convirtiéndose en el primer fichaje confirmado para la temporada 26-27.

Arana disputó 11 partidos en Segunda División esta temporada con el filial de la Real Sociedad, equipo al que contribuyó a ascender desde Primera RFEF en la campaña anterior.

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