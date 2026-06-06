El Sporting anuncia el fichaje de Egoitz Arana

El Sporting ha hecho oficial este sábado el fichaje del portero Egoitz Arana, de 24 años, formado en la cantera de la Real Sociedad y que llega al club gijonés con la carta de libertad y un contrato hasta 2028.

El guardameta de Zarautz superó con éxito el reconocimiento médico este viernes a su llegada a Gijón y firmó su nuevo contrato convirtiéndose en el primer fichaje confirmado para la temporada 26-27.

Arana disputó 11 partidos en Segunda División esta temporada con el filial de la Real Sociedad, equipo al que contribuyó a ascender desde Primera RFEF en la campaña anterior.