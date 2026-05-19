Trasladan al Hospital Donostia a Jon Balda, tras su operación del bazo en Zaragoza

El jugador del Sanse Jon Balda ha sido trasladado al Hospital Donostia, para continuar con su recuperación, tras la operación del bazo que le fue efectuada en Zaragoza el martes de la semana pasada, según ha anunciado la Real Sociedad.

El defensa fue sustituido, el pasado lunes, en Huesca, en el partido del filial de la Real Sociedad, y, al día siguiente, fue operado del bazo, en Zaragoza.

Balda no podrá volver al terreno de juego en lo que queda de esta temporada 2025-2026.