La Real Sociedad renueva a su capitana Nerea Eizagirre hasta 2028
La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo de renovación con la capitana del equipo Nerea Eizagirre hasta 2028, con opción de otro año prorrogable, de forma que la centrocampista será un pilar importante para el concurso en la Liga de Campeones que jugará el conjunto txuri urdin la próxima campaña.
Eizagirre lleva diez temporadas en la Real y, según informa el club donostiarra, es "un referente absoluto dentro y fuera del terreno de juego", tras un período en el que se ha "consolidado como una de las grandes leyendas del club".
El acto de renovación ha tenido el respaldo del vicepresidente del club Joseba Ibarburu, del consejero Álex Uranga y de la responsable de la estructura femenina élite de la Real, Maider Castillo, y en el mismo se ha destacado que Eizagirre es la segunda jugadora que más partidos ha disputado con esta sección.
Nacida en la localidad guipuzcoana de Tolosa en 2000 la capitana del equipo realista cuenta en su palmarés con un campeonato europeo sub-19, conseguido en el año 2018, y el título de la Copa de la Reina que ganó la Real ante el Atlético de Madrid en 2019.
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