RAYO VS REAL SOCIEDAD (3-3)
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Pablo Marín: “Da mucha rabia que en los últimos minutos se nos escapen así los puntos”

Reala
18:00 - 20:00
Pablo Marín. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Pablo Marin: "Amorru handia ematen du azken minutuetan puntuek ihes egiteak"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Real Sociedad, Pablo Marín, tras el empate de su equipo por 3-3 ante el Rayo Vallecano, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

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