El Sanse paga cara su ineficacia en Valladolid (1-0)

En la primera parte, el Valladolid ha tratado de llevar la iniciativa y suya ha sido la posesión de la pelota, aunque no ha generado peligro en el área de Egoitz Arana. El Sanse, por su parte, ha buscado sus oportunidades saliendo al contragolpe y a través de jugadas de estrategia a balón parado.

Sin embargo, las ocasiones de gol no han llegado hasta la segunda mitad, y las más claras han sido para el conjunto donostiarra.

Astiazaran, Balda y Mikel Rodríguez han tenido sendas oportunidades para adelantar a su equipo en el marcador, pero no han estado acertados, lo que han pagado muy caro en el minuto 88, cuando Lucas Sanseviero ha enviado a la red con un testarazo un balón centrado por Stipe Biuk.

Al Valladolid le ha bastado un solo remate entre los tres palos en todo el partido para marcar y condenar al Sanse, que ya mira hacia la zona de descenso, tras sumar cuatro derrotas y un empate en las últimas cinco jornadas.