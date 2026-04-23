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La Real Sociedad celebra en Anoeta el título de Copa del Rey, antes del partido de Liga ante el Getafe

Reala vs Getafe Errege Kopa Aritz Oyarzabal
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realak Anoetan ospatu du Errege Kopako titulua, Ligan Getaferen aurka jokatu aurretik
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

En la 33ª jornada de LaLiga EA Sports, este miércoles, la Real Sociedad ha jugado ante el Getafe, en Anoeta; los jugadores del equipo vasco, a quienes los futbolistas del Getafe han recibido con un pasillo de honor, han ofrecido a toda su afición la Copa del Rey ganada en la final contra el Atlético Madrid.

Fútbol LaLiga EA Sports Copa del Rey Anoeta Mikel Oyarzabal Ander Barrenetxea Real Sociedad

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