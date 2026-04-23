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Homenaje a Unai Marrero y Oier Agirrezabalaga en Azpeitia

18:00 - 20:00
Unai Marrero y Oier Agirrezabalaga en el homenaje de Azpeitia.
Euskaraz irakurri: Azpeitiak omenaldia egin die Unai Marrerori eta Oier Agirrezabalagari
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los azpeitiarras han rendido homenaje a Unai Marrero y Oier Agirrezabalaga, portero y preparador físico de la Real Sociedad. El pueblo ha muestrado su agradecimiento a ambos y el guardameta afirma que "ver al pueblo así ha sido muy emotivo". (Bideoa euskaraz)

Fútbol Real Sociedad

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