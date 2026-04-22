En la primera parte, el conjunto txuri-urdin ha tenido la oportunidad de adelantarse en el marcador por medio de un penalti por mano de Abdel Abqar, pero Brais ha estrellado el balón en el palo. La pena máxima ha sido señalada a instancias del VAR.

Poco después ha llegado el gol que ha decidido el choque. Gorrotxategi ha tocado el esférico con la cabeza y el balón ha superado a Remiro por alto.