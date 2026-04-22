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La Real acusa la resaca copera y se le atraganta el Getafe en Anoeta (0-1)

El equipo madrileño se ha impuesto en Anoeta gracias a un gol en propia puerta de Gorrotxategi. En la primera parte Brais Méndez ha marrado un penalti, que podría haber adelantado al conjunto txuri-urdin.
Real-Sociedad-Getafe-Liga-EA-Sports
Los jugadores del Getafe celebran el gol ante un Kubo contrariado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Realak 0-1 galdu du Getaferen aurka ligan, Kopako ospakizunen ostean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha perdido 0-1 contra el Getafe en Anoeta, en la jornada 33 de la LaLiga EA Sports. El equipo de Matarazzo ha acusado la resaca por las celebraciones tras su histórica victoria en la final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, y se le ha atragantado el conjunto de Bordalás, que se ha impuesto gracias a un gol en propia puerta de Gorrotxategi.

En la primera parte, el conjunto txuri-urdin ha tenido la oportunidad de adelantarse en el marcador por medio de un penalti por mano de Abdel Abqar, pero Brais ha estrellado el balón en el palo. La pena máxima ha sido señalada a instancias del VAR.

Poco después ha llegado el gol que ha decidido el choque. Gorrotxategi ha tocado el esférico con la cabeza y el balón ha superado a Remiro por alto.

En la segunda mitad, la Real ha intentado la igualada con algunas acciones peligrosas de Aramburu, Barrenetxea y Óskarsson, pero a los futbolistas de Matarazzo les ha faltado contundencia ante la portería de Soria.

Tras el pitido final se ha producido una trifulca entre los jugadores de ambos equipos. Cuando las cosas se han calmado los jugadores de la Real han paseado el trofeo de Copa por el campo.

Juan Iglesias, futbolista del Getafe

Oyarzabal se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer

Respecto a la trifulca del final del partido, Juan Iglesias, futbolista del Getafe, ha dicho que Oyarzabal se ha metido con su mujer y se ha tapado la boca para hacerlo. "El capitán de su equipo se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Eso son los valores que tienen aquí. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", ha señalado tras el pitido final el defensa azulón.

"Él sabe lo que dijo, pero me lo quedo para mí", ha añadido sobre lo que, hipotéticamente, le ha dicho el futbolista de Eibar.

Jon Gorrotxategi: "Hemos tirado el partido en la primera parte"
Fútbol Real Sociedad Anoeta LaLiga EA Sports

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