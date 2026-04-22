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Aihen Muñoz: “Es duro, no han tirado a puerta y nos vamos con cero puntos”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Gorrotxategi: “Lehenengo zatian bota dugu partida”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de la Real Aihen Muñoz, esta dolido con el resultado obtenido en el partido contra el Getafe (0-1), teniendo en cuenta que han metido en propia demás de fallar un penalti. Aún así tanto él como el equipo están concentrados para el siguiente partido.

La Real Sociedad pierde 0-1 ante el Getafe en Liga tras las celebraciones de la Copa
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