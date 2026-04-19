Zoramena kaleetan: Realaren garaipenak poza eta festa piztu ditu
Reala 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako txapelduna da! Garaipenaren ostean zaleek kaleak hartu dituzte, eta horrela ospatu dute une historikoa hainbat herritan.
Realaren autobusa herriz herri joan da Hondarribiko aireportutik Zubietara
Realeko jokalariak, Kopari ondo helduta, arratsaldeko lehen orduan iritsi dira Zubietara. Talde txuri-urdinaren autobusa Hondarribiko aireportutik abiatu da, eta Zubietara heldu aurretik, hainbat udalerri zeharkatu ditu, tartean Pasaia eta Donostia, zaleen gozamenerako.
Kopa, etxean da
Arratsaldeko ordu biak pasata, Realeko jokalariak Hondarribiko aireportuan lurreratu dira garaikur preziatuarekin. Pistan ehundaka zale txuriurdin zain zeuden. Eta berriro ere eromena piztu da. Oyarzabal kapitainak Kopa eskaini die gerturatutako guztiei sinbolikoki.
Elustondok zaleei utzi die Kopa, Sevillako hoteletik ateratzean
Realeko jokalariak hotelaren atean euren zain izan diren zaleekin partekatu du bart irabazitako saria.
Reala, txapeldun: Oroimenerako finala
Reala 2025-2026 Errege Kopako txapeldun izendatu da penaltietan Atletico Madrili irabazita, historiako laugarren kopa irabaziz final batean.
Jokalariek Aitor Zabaletari egindako omenaldia, “Txoria txori" abestuz
Realeko jokalariek Aitor Zabaleta 1998an Atletico Madrileko 'ultra' batek hildako realzalea omendu dute Errege Kopako ospakizunean.
Rino Matarazzo: “Harro nago, denontzat da, une oso berezia da”
EITBk Realeko entrenatzailea elkarrizketatu du, Errege Kopako finala amaituta; talde txuri-urdina txapelduna da, Cartujan Atletico Madril penalti jaurtiketetan menderatuta.
Unai Marrero: “Batzuetan ametsak egi bihurtzen dira eta nirea hau zen”
Unai Marrero Errege Kopako finaleko protagonistetako bat izan da. Atezainak “txikitako amets bat” bete duela esan digu eta hainbat gora behera medio borrokan jarraituko duela ere azpimarratu du. Gainera, esker hitzak izan ditu zale, lagun eta herriarekin.
Horrela jaso dute kopa Realeko jokalariek
Oyarzabalek jaso du Errege Kopako kopa. Ondoren, zelaira jaitsi eta taldekideekin batera altxatu eta ospatu dute Cartujako zelaian.
Errege Kopako finaleko penaltiak
Realak 3-4 irabazi dio, penaltietan, Atletico Madrili Errege Kopa bereganatuz. Laugarren Kopa da talde txuri-urdinarentzat. Hemen penaltiak.