FINAL DE COPA

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Locura en las calles: la victoria de la Real desata la alegría y la fiesta

Reala
18:00 - 20:00

Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Zoramena kaleetan: Realaren garaipenak poza eta festa piztu ditu
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad se ha proclamado campeona de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026. Tras la victoria los aficionados han tomado las calles, y así han celebrado el momento histórico en varias localidades.

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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