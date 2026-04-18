Tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey
La Real Sociedad ha ganado 3-4, en la tanda de penaltis, al Atlético de Madrid conquistando la Copa del Rey. Es la cuarta Copa para el equipo txuri-urdin. Aquí los penaltis.
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¡La Real, campeona! Los goles de la final
La Real Sociedad ha ganado la Copa del Rey tras derrotar 1-2 al Atlético de Madrid. Barrene ha marcado el primer gol en el segundo 14. Lookman el segundo, Oyarzabal, de penalti, el tercero y Julián Álvarez el cuarto, el que ha llevado al 2-2.
¡La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey!
El equipo txuri-urdin se ha proclamado campeón de Copa del Rey por cuarta vez en su historia, al superar, en la final disputada en La Cartuja, en Sevilla, al Atlético Madrid, en la tanda de penaltis, tras el 2-2 con que ha concluido la prórroga.
La marea txuri-urdin une la fan zone de la Real con La Cartuja
Miles de aficionados y aficionadas de la Real se han dirigido en una multitudinaria 'kalejira' desde la fan zone de la Real hasta el estadio de La Cartuja con la ilusión de ver levantar la Copa al equipo de Pellegrino Matarazzo.
GALERÍA DE FOTOS: Ambientazo en las calles de Sevilla con la marea txuri-urdin
Las horas previas a la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha dejado inumerables momentos para el recuerdo que perdurarán en la memoria colectiva realzale. En esta galería se puede ver una pequeña muestra de la marea txuri-urdin que ha tomado las calles de Sevilla de manera masiva.
¡La afición viste Sevilla y Gipuzkoa de txuri-urdin!
El blanco y el azul llevan horas tomando las principales calles de Sevilla, mientras que en Gipuzkoa, los cánticos a favor de la Real llegan a todos los rincones.
¿A qué jugador eliminarías del once del rival?
La gran final de Copa está a la vuelta de la esquina, y el ambiente ya se nota en la calle. En una breve encuesta, hemos preguntado a los aficionados qué jugador eliminarían del once del rival.
El ambiente festivo se apodera de Sevilla
La Real Sociedad podría conquistar su cuarta Copa del Rey; el objetivo es derrotar al Atlético de Madrid. Los nervios se notan entre la afición, no sólo en casa, sino también en el propio Sevilla. Porque son miles los realistas que han ido a apoyar al equipo.
Los exjugadores de la Real arropan al equipo en la previa de la final
A pocas horas de la gran final, los exjugadores de la Real Sociedad — Juan Antonio Larrañaga, Jesús María Zamora, Roberto López Ufarte, Luis Miguel Arconada, Alberto Gorriz y Jose María Martínez — han enviado mensajes a los jugadores, expresando su apoyo al equipo.
El Sanse reacciona tarde ante un Racing sólido en Anoeta (1-3)
El filial txuri urdin mejoró tras el descanso, pero no pudo evitar una clara derrota ante un Racing de Santander eficaz que decidió el partido en los primeros minutos.