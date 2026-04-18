FINAL DE COPA

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Tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey

SEVILLA, 17/04/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Pablo Marín celebra su penalti que le dio la victoria al equipo donostiarra durante la final de la Copa del Rey que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal
18:00 - 20:00
Irudia: Europa Press
Euskaraz irakurri: Errege Kopako finaleko penaltiak
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado 3-4, en la tanda de penaltis, al Atlético de Madrid conquistando la Copa del Rey. Es la cuarta Copa para el equipo txuri-urdin. Aquí los penaltis.

Reala, Errege Kopako txapeldun!
Reala txapeldun! Finaleko golak
Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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