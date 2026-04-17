Realak ilusioz eta konfiantzaz beteta egingo dio aurre Atleticori Kopako finalean

Pellegrino Matarazzoren taldeak beste titulu bat irabazi nahi zaleen aurrean, baina horretarako partida oso ona jokatu beharko du, Cholo Simeonoren taldea sasoi betean iritsi baita Kopako finalera, Txapeldunen Ligako final-laurdenetan Bartzelona kanporatuta.  

SEVILLA, 17/04/2026.- El técnico de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo (d), conversa con el centrocampista y capitán del conjunto Mikel Oyarzabal (i) durante una sesión de entrenamiento en Sevilla, este viernes, en la víspera de la final de la Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja de la capital hispalense. EFE/ Julio Muñoz

Mikel Oyarzabal eta Pellegrino Matarazzo La Cartujan. Argazkia: EFE

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Reala eta Atletico Madril, Mikel Oyarzabalek eta Antoine Griezmanen zuzenduta, nor baino nor gehiago arituko dira larunbat honetan La Cartuja estadioan (Sevilla) jokatuko den Kopako final handian.  

Realak 2021ean altxatu zuen azkenekoz Kopa, ikuslerik gabeko finalean Athletic menderatuta. Atleticok, berriz, 2013an bereganatu zuen bere hamargarren eta azkeneko Kopa. Orduan ere, Cholo Simeone zen entrenatzailea, eta Koke egon zen zelaian.  

Reala eta Atletico aurrez aurre aritu diren azken bederatzi partidetan, Madrilgo taldea izan da jaun eta jabe. Alabaina, Kopako final batean behin baino ez dira lehiatu. Duela 38 urte izan zen hori, 1987ko ekainaren 27an, La Romaredan (Zaragoza), eta txuri-urdinak gailendu ziren, penaltietan, norgehiagoka eta luzapena bina bukatu eta gero.

Atletico konfiantzaz gainezka iritsi da La Cartujako finalera; izan ere, aste honetan Txapeldunen Ligako finalerdiak jokatzeko txartela lortu baitu. Edonola ere, Bartzelonaren aurka asteartean lehiatu zuen itzuliko neurketa oso gogorra izan zen, eta atsedenerako nahiz finala prestatzeko Realak baino egun gutxiago izan ditu.

Reala, ostera, ilusioz gainezka heldu da Sevillara, eta 38 urteren ondoren beste final bat jokatuko du publikoarekin. Gainera, milaka realzaleren babesa izango dute La Cartujan, klubaren historiako laugarren Kopa bereganatzeko.  

Horretarako, baina, talde txuri-urdinak partida ia perfektua egin beharko du. Matarazzok taldearen ardura hartu zuenetik, Realak gorako bidea egin du, eta baditu tresnak Atleticori min egiteko.

Matarazzok 25 jokalari sartu ditu deialdian, tartean dira Yangel Herreta eta Gorrotxategi, hilabetez bajan egon eta gero. Zubeldia, Ruperez eta Odriozola dira etxean gelditu behar izan diren jokalari bakarrak. Hortaz, hamaikako lehiakorra zelairatuko du La Cartujan.

Zalantza bakarra da nor egongo den zelai erdian Solerrekin eta Turrientesekin batera. Finalerdietan Gorrotxategi aritu zen, baina Sucic sasoi betean dago, eta litekeena da kroaziarra egotea hamaikakoan. Kubo eta Oskarsson, berriz, aulkian izango direla ematen du. 

Atleticon zalantzan daude David Hancko eta Jose Maria Jimenez erdiko defentsak. Pablo Barrios deialdian sartu da, azken bi hilabetetan bina lesio gainduta.

Antoine Griezman titularra izango dela argi dago. Jokalari frantziarrarentzat partida berezia izango da. Realaren eskutik egin zuen salto futbolaren elitera eta Atleticon jo du bere goia. Denboraldia amaitzean agur esango dio Ligari, uztailetik aurrera Ameriketako Estatu Batuetako Orlando Cityn jokatzeko. 

Balizko hamaikakoak

Atletico Madril: Musso; Molina edo Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente edo Barrios, Koke, Lookman; Griezmann eta Julian Alvarez.

Reala: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal eta Guedes.

Epailea: Javier Alberola Rojas.

Futbol-zelaia: La Cartuja.

Ordua: 21:00etan.

Jarraitu Kopako finala zuzenean larunbat honetan, 21:00etatik aurrera, ETB1en eta kirolakeitb.eus-en

Mikel Oyarzabal: "Aurrean talde indartsua dugu, baina guk gugan sinesten dugu"
Griezmann: "Realari asko zor diot eta final hau berezia izango da"
Simeone: "Reala talde lehiakorra da, borrokatzen badaki eta jokatzen badaki"
Zure interesekoa izan daiteke

Futbola Kopako finala Atletico Madril Reala
ZUZENEAN: Atletico Madril vs Real Sociedad Errege Kopako finala

Atletico Madrilek eta Realak Sevillan jokatuko duten Errege Kopako finalari buruzko "Koparen Bila" saio berezia.  Programa 20:20ean hasiko da, eta bertan partida aurreko xehetasun guztiak ezagutu ahal izango dira, hala nola, bi taldeen hamaikakoak edota zale txuri-urdinen bilguneak (Fan zone) eta kalejirak utzitako irudi gogoangarriak. Behin norgehiagoka amaituta, protagonisten hitzak entzun eta lehiak utzitakoa luze eta zabal aztertzeko garai izango da.

