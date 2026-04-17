Realak ilusioz eta konfiantzaz beteta egingo dio aurre Atleticori Kopako finalean
Pellegrino Matarazzoren taldeak beste titulu bat irabazi nahi zaleen aurrean, baina horretarako partida oso ona jokatu beharko du, Cholo Simeonoren taldea sasoi betean iritsi baita Kopako finalera, Txapeldunen Ligako final-laurdenetan Bartzelona kanporatuta.
Reala eta Atletico Madril, Mikel Oyarzabalek eta Antoine Griezmanen zuzenduta, nor baino nor gehiago arituko dira larunbat honetan La Cartuja estadioan (Sevilla) jokatuko den Kopako final handian.
Realak 2021ean altxatu zuen azkenekoz Kopa, ikuslerik gabeko finalean Athletic menderatuta. Atleticok, berriz, 2013an bereganatu zuen bere hamargarren eta azkeneko Kopa. Orduan ere, Cholo Simeone zen entrenatzailea, eta Koke egon zen zelaian.
Reala eta Atletico aurrez aurre aritu diren azken bederatzi partidetan, Madrilgo taldea izan da jaun eta jabe. Alabaina, Kopako final batean behin baino ez dira lehiatu. Duela 38 urte izan zen hori, 1987ko ekainaren 27an, La Romaredan (Zaragoza), eta txuri-urdinak gailendu ziren, penaltietan, norgehiagoka eta luzapena bina bukatu eta gero.
Atletico konfiantzaz gainezka iritsi da La Cartujako finalera; izan ere, aste honetan Txapeldunen Ligako finalerdiak jokatzeko txartela lortu baitu. Edonola ere, Bartzelonaren aurka asteartean lehiatu zuen itzuliko neurketa oso gogorra izan zen, eta atsedenerako nahiz finala prestatzeko Realak baino egun gutxiago izan ditu.
Reala, ostera, ilusioz gainezka heldu da Sevillara, eta 38 urteren ondoren beste final bat jokatuko du publikoarekin. Gainera, milaka realzaleren babesa izango dute La Cartujan, klubaren historiako laugarren Kopa bereganatzeko.
Horretarako, baina, talde txuri-urdinak partida ia perfektua egin beharko du. Matarazzok taldearen ardura hartu zuenetik, Realak gorako bidea egin du, eta baditu tresnak Atleticori min egiteko.
Matarazzok 25 jokalari sartu ditu deialdian, tartean dira Yangel Herreta eta Gorrotxategi, hilabetez bajan egon eta gero. Zubeldia, Ruperez eta Odriozola dira etxean gelditu behar izan diren jokalari bakarrak. Hortaz, hamaikako lehiakorra zelairatuko du La Cartujan.
Zalantza bakarra da nor egongo den zelai erdian Solerrekin eta Turrientesekin batera. Finalerdietan Gorrotxategi aritu zen, baina Sucic sasoi betean dago, eta litekeena da kroaziarra egotea hamaikakoan. Kubo eta Oskarsson, berriz, aulkian izango direla ematen du.
Atleticon zalantzan daude David Hancko eta Jose Maria Jimenez erdiko defentsak. Pablo Barrios deialdian sartu da, azken bi hilabetetan bina lesio gainduta.
Antoine Griezman titularra izango dela argi dago. Jokalari frantziarrarentzat partida berezia izango da. Realaren eskutik egin zuen salto futbolaren elitera eta Atleticon jo du bere goia. Denboraldia amaitzean agur esango dio Ligari, uztailetik aurrera Ameriketako Estatu Batuetako Orlando Cityn jokatzeko.
Balizko hamaikakoak
Atletico Madril: Musso; Molina edo Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente edo Barrios, Koke, Lookman; Griezmann eta Julian Alvarez.
Reala: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal eta Guedes.
Epailea: Javier Alberola Rojas.
Futbol-zelaia: La Cartuja.
Ordua: 21:00etan.
Mikel Oyarzabal: “Aurrean oso talde potentea daukagu, baina guk gugan sinesten dugu"
Mikel Oyarzabal kapitainak "gogotsu" eta prest ikusten du Reala, Errege Kopako finalean Atletico Madril mendean hartzeko.
Simeone: “Reala talde lehiakorra da, borrokatzen badaki eta jokatzen badaki"
Atletico Madrileko entrenatzaileak Reala goraipatu du finalaren aurreko prentsaurrekoan. "Reala talde lehiakorra da, badaki borrokatzen, badaki jokatzen. Izan ere, erasotzeko modu desberdinak ditu, barrutik eta kanpotik, futbolari onekin eta gazteekin", adierazi du Simeonek.
Griezmann: “Realari asko zor diot, eta finala berezia izango da"
Atleticoko aurrelariak emozioz beteriko finala jokatuko du Realaren aurka La Cartujan. Frantziarrak Donostiako klubarekin duen zorra aitortu du, beste inork egin ez zuenean ateak ireki zizkiolako. Giro lehiakor betean, emozioak kontrolatzen saiatuko da partida ahaztezina izan dadin.
ZUZENEAN: Atletico Madril vs Real Sociedad Errege Kopako finala
Atletico Madrilek eta Realak Sevillan jokatuko duten Errege Kopako finalari buruzko "Koparen Bila" saio berezia. Programa 20:20ean hasiko da, eta bertan partida aurreko xehetasun guztiak ezagutu ahal izango dira, hala nola, bi taldeen hamaikakoak edota zale txuri-urdinen bilguneak (Fan zone) eta kalejirak utzitako irudi gogoangarriak. Behin norgehiagoka amaituta, protagonisten hitzak entzun eta lehiak utzitakoa luze eta zabal aztertzeko garai izango da.
Realeko zaleek taldea agurtu dute Zubietan
Realaren azken entrenamenduaren ondoren, ehunka zale bildu dira kanpoan bere taldeari agur esateko. 1987ko titulua aurkari beraren kontra berritzeko itxaropenez, eta lurralde oso baten ilusioaren hauspoa gainean duela egingo du taldeak bidaia.
Turrientes: “Neurketa zaila eta oso berezia izango da, baina guztien bultzadarekin helburutik gertu egongo gara"
"Zubietara sartzen zaren momentu hauekin amets egiten duzu; zaila da, lan asko egin behar da, baina bide onetik noa", azaldu du Realeko erdilariak. "Familia eta lagunak finala iristeko deseatzen daude, gu ere bai, partida oso berezia delako denontzat", onartu du beasaindarrak.
Xabi Prietok eta Gabik eraman dute kopa Sevillara, kalesan
Ostegun eguerdian iritsi da kopa Sevillara. Gabi Atletico Madrilen jokalari ohia eta Xabi Prieto Realaren futbolari izandakoa arduratu dira eramateaz, kalesan.
Jokin Aperribay: “Nik beti uste izaten dut Reala faborito dela, baina aurkari oso zaila izango dugu aurrean”
EITBk Realaren presidentea elkarrizketatu du, larunbatean talde txuri-urdinak jokatuko duen Errege Kopako final handiaren harira. Aperribay baikor azaldu da, eta, halaber, mezu bat luzatu die zale guztiei: “Jendeak gozatzea espero dut”.
Reala ostiralean abiatuko da Zubietatik, 14:00etan, eta igandean itzuliko da, ordu berean
Talde txuri-urdinak entrenatu ostean hartuko du Sevillarako bidea, 15:10ean dute hegaldia.