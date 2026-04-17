La Real afronta con ilusión y confianza la final de Copa ante el Atlético

La Real Sociedad no levanta este trofeo desde 2021, cuando ganó la final de la edición de 2019-20, que se celebró sin público por la pandemia. El Atlético retrocede mucho más. Su décima y última Copa data de 2013, hace trece años, ya con Simeone al frente y con Koke en el campo.

El Atlético ha sido invencible en cada uno de sus últimos nueve choques contra la Real, que venció la única final de la Copa que ha enfrentado a ambos clubes a lo largo de la historia. Fue hace 38 años, el 27 de junio de 1987, en La Romareda, tras el 2-2 y la prórroga, en los penaltis, con la parada final de Luis Miguel Arconada al lanzamiento de Quique Ramos.

El Atlético llega con la moral por las nubes tras lograr la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones, aunque también podría acusar el esfuerzo físico que realizó en el extenuante partido de vuelta contra el FC Barcelona, el pasado martes.