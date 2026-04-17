La Real afronta con ilusión y confianza la final de Copa ante el Atlético
La Real Sociedad y el Atlético de Madrid, liderados por Mikel Oyarzabal y Antoine Griezmann, se enfrentan este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla que el único objetivo de proclamarse campeones de la Copa del Rey.
La Real Sociedad no levanta este trofeo desde 2021, cuando ganó la final de la edición de 2019-20, que se celebró sin público por la pandemia. El Atlético retrocede mucho más. Su décima y última Copa data de 2013, hace trece años, ya con Simeone al frente y con Koke en el campo.
El Atlético ha sido invencible en cada uno de sus últimos nueve choques contra la Real, que venció la única final de la Copa que ha enfrentado a ambos clubes a lo largo de la historia. Fue hace 38 años, el 27 de junio de 1987, en La Romareda, tras el 2-2 y la prórroga, en los penaltis, con la parada final de Luis Miguel Arconada al lanzamiento de Quique Ramos.
El Atlético llega con la moral por las nubes tras lograr la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones, aunque también podría acusar el esfuerzo físico que realizó en el extenuante partido de vuelta contra el FC Barcelona, el pasado martes.
La Real Sociedad aterriza en la capital hispalense con la mochila llena de ilusión por disputar una final con público 38 años después. La afición se ha desplazado en masa recorriendo la península de arriba a abajo, y el objetivo no es otro que alzar la cuarta Copa del Rey en la historia del club.
Para ello, el cuadro txuri-urdin deberá hacer un partido prácticamente perfecto ante un equipo en gran estado de forma, pero los donostiarras tienen armas para hacer daño al rival. El equipo llega descansado y al alza desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, y ha demostrado su solvencia en escenarios de alto nivel y exigencia.
Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 25 futbolistas en la que figuran Yangel Herrera y Gorrotxategi, ambos recuperados tras cerca de un mes en el dique seco. Zubeldia, Rupérez y Odriozola son las únicas bajas, por lo que el técnico de Nueva Jersey podrá alinear a su once de gala con Marrero en portería.
La única duda del once está en quién acompañará a Soler y Turrientes en la medular. En los dos partidos de las semifinales fue Gorrotxategi, pero, ante su falta de ritmo y el gran momento de Sucic, todo hace indicar que será el croata quien parta de inicio. Futbolistas como Kubo u Óskarsson, en cambio, tendrán que esperar su momento desde el banquillo.
En el Atlético son duda los centrales David Hancko, un titular indiscutible, y José María Giménez, mientras que Pablo Barrios vuelve a la convocatoria tras superar dos lesiones musculares en dos meses.
La titularidad parece segura de Antoine Griezmann, ante "su" final. Es el partido que cierra un círculo entre el equipo que lo lanzó al primer nivel y el conjunto con el que alcanzó las cotas más altas, cuando se avecina su despedida de LaLiga para jugar en el Orlando City a partir del próximo julio.
También se espera a Koke Resurrección, el capitán. Es el único jugador que queda en el equipo de la final de Copa ganada en 2013 en la prórroga ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Suyo fue el pase del gol definitivo de Joao Miranda en el minuto 98.
Alineaciones probables
Atlético de Madrid: Musso; Molina o Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente o Barrios, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.
Árbitro: Javier Alberola Rojas.
Estadio: La Cartuja.
Hora: 21:00 horas.
Sigue la final de Copa en directo este sábado, a partir de las 21:00 horas, en ETB1 y kirolakeitb.eus.
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