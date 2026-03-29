HYPERMOTION LIGA

Almeria Sanse baino askoz gehiago izan da (5-1)

Hiru gol jaso ondoren, Carreraren golak itxaropena eman die txuri-urdinei, baina aurkariak hobeto kudeatu du bigarren zatia.

Almeria-Reala B
Sanseko jokalariak defentsa ekintza batean. Argazkia: @RSZubieta
I. G. A. | EITB

Sansek porrota jaso du igande honetan Almeriaren aurka (5-1) Almeria Stadiumean jokatu den Hypermotion Ligako 32. jardunaldiko partidan.

Txuri-urdinak presio altuarekin zelairatu dira hasieratik, Almeria deseroso jarri nahian, baina etxekoek azkar aurkitu dituzte tarteak kontraerasoan. Hiru minutu eskasetan iritsi da 1-0ekoa Fragaren akats larri baten ondorioz, Miguel de la Fuenteri oparitu dioenean baloia.

Talde donostiarrak bere ideiari eutsi dio, kolpea izan den arren, eta abaguneak sortu ditu, hala nola Andres Fernandezek gelditu duen Carreraren jaurtiketa bat. Bitartean, Almeriak bigarrena sartu du, Arribasek aldaratze bat baliatu eta 2-0ekoa sinatu duenean.

Desabantaila izan arren, Sansek ez ditu besoak jaitsi eta aldea murrizteko ahaleginetan jarraitu du, baina ez du asmatu. Aguirre eta Astiazaran saiatu dira, baina ez dute lortu.

Bigarren zatiaren hasieran Arribasek gertu izan du gola bi jokalditan, lehenengo buruz egindako erremate batekin langa gainetik eta ondoren Aitor Fragak gelditu duen jaurtiketa batekin.

Hirugarren gola Arnau Puigmalen eskutik heldu da, talde donostiarrak baloi irteeran beste akats bat egin ostean. 

Realak aldeak murriztu ditu Gorka Carrerak errematatutako korner batean (3-1).

Baina etxekoen erreakzioa berehalakoa izan da Embarbak sartutako penalti batekin (4-1).

Almeriak ez du erritmoa jaitsi eta partida erabakita utzi du Alex Muñozek sartutako bosgarren golarekin.

