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El Almería ha sido muy superior al Sanse (5-1)

Tras recibir tres goles en contra, el gol de Carrera ha dado esperanzas a los txuri-urdin, pero han sido superados por el rival.
Almeria-Reala B
Jugadores del Sanse en una acción defensiva. Foto: @RSZubieta
Euskaraz irakurri: Almeria Sanse baino askoz gehiago izan da (5-1)
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I. G. A. | EITB

Última actualización

El Sanse ha sufrido una abultada derrota este domingo ante el Almería por 5-1 en el partido de las 32ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Almería Stadium.

Los txuri-urdin han salido con presión alta desde el inicio, buscando incomodar la salida del Almería, pero los locales han encontrado espacios a la contra con rapidez. En apenas tres minutos ha llegado el 1-0 tras un grave error del propio Fraga, que ha regalado el balón a Miguel de la Fuente.

El filial donostiarra ha mantenido su idea pese al golpe, generando ocasiones como un disparo de Carrera que ha detenido Andrés Fernández. Mientras, el Almería ha marcado el segundo cuando Arribas ha aprovechado un rechace para firmar el 2-0.

A pesar de la desventaja, el Sanse no ha bajado los brazos y ha seguido buscando recortar distancias, aunque sin acierto. Aguirre y Astiazarán lo han intentado sin éxito.

El inicio de la segunda parte Arribas ha rozado el gol en dos acciones, primero con un remate de cabeza que se marchó por encima del larguero y después con un disparo raso que ha detenido Aitor Fraga.

El tercer gol ha acabado llegando tras otro error en la salida de balón del conjunto donostiarra, de la mano de Arnau Puigmal. 

La Real ha recortado distancias en un córner rematado por Gorka Carrera (3-1).

Pero la reacción local ha sido inmediata con un penalti transformado por Embarba (4-1).

El Almería no ha bajado el ritmo y ha terminado de sentenciar el encuentro con el quinto gol, obra de Álex Muñoz.

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