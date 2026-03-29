El Almería ha sido muy superior al Sanse (5-1)

A pesar de la desventaja, el Sanse no ha bajado los brazos y ha seguido buscando recortar distancias, aunque sin acierto. Aguirre y Astiazarán lo han intentado sin éxito.

El inicio de la segunda parte Arribas ha rozado el gol en dos acciones, primero con un remate de cabeza que se marchó por encima del larguero y después con un disparo raso que ha detenido Aitor Fraga.

El tercer gol ha acabado llegando tras otro error en la salida de balón del conjunto donostiarra, de la mano de Arnau Puigmal.