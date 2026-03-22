Lesioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zubeldia zalantza da Kopako finalerako, ezkerreko bizeps femoraleko lesioa dela eta

Erdiko atzelariak aldaketa eskatu behar izan zuen ostiralean Vila-realen aurka jokatutako partidan, eta larunbat honetan erresonantzia egin diote lesioaren nondik norakoak zehaztu ahal izateko.

Igor Zubeldia, Osasunaren aurkako partida batean. Argazkia: EFE

Igor Zubeldia, Osasunaren aurkako partida batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Igor Zubeldia zalantzan dago Realak Atletico Madrilen aurka jokatuko duen Errege Kopako finalari begira. Klubak aditzera eman duenez, jokalariak lesioa du ezkerreko bizeps femoralean.

Astebetean, Pellegrino Matarazzok Yangel Herrera eta Zubeldia galdu ditu giharretako lesioengatik, eta biak zalantzan daude apirilaren 18ko finalerako.

Erdiko atzelari azkoitiarrak aldaketa eskatu behar izan zuen ostiralean Vila-realen aurka jokatutako neurketan, ezker izterreko atzealdean ziztada sentitu ostean, eta, ondorioz, zelaitik atera, eta aulkitik ikusi behar izan zuen partida.

Zubeldiari erresonantzia egin diote larunbat honetan, lesio horren nondik norakoak zehatz-mehatz ikusteko, eta klubak lesioa zenbaterainokoa den zabaldu ez badu ere, litekeena da hilabete inguru jokatu barik egon behar izatea.

Ordezkoak

Ondorioz, New Jerseyko entrenatzaileak Jon Martin, Caleta-Car eta Aritz Elustondo bakarrik izango ditu atzeko lerroan jokatzeko prest.

Igor Zubeldiak ez du aurreko urteetako protagonismo bera izan 2025-26 denboraldian: 26 neurketa jokatu ditu orain arte.

Futbola Real Sociedad Errege Kopa

