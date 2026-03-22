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Zubeldia es duda para la final de Copa por una lesión en el bíceps femoral izquierdo

El central de Azkoitia tuvo que pedir el cambio en el partido del viernes ante el Villarreal y este sábado se ha sometido a una resonancia para ver el alcance de su lesión.
SAN SEBASTIÁN, 15/03/2026.- El delantero croata de Osasuna, Ante Budimir (i), protege el balón ante el defensa de la Real Sociedad, Igor Zubeldia, durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 de Laliga EA Sports que disputan este domingo Real Sociedad y Osasuna en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Juan Herrero.
Igor Zubeldia, en un partido ante Osasuna. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Zubeldia zalantza da Kopako finalerako, ezker bizeps femoraleko lesio batengatik
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EITB

Última actualización

La Real Sociedad ha confirmado este domingo que Igor Zubeldia sufre una lesión del músculo bíceps femoral izquierdo, por lo que su presencia en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril es una incógnita.

En apenas una semana, Pellegrino Matarazzo ha perdido a Yangel Herrera y Zubeldia por lesiones musculares, y ambos son seria duda para la final ante el Atlético de Madrid.

El central de Azkoitia tuvo que pedir el cambio ante el Villarreal el viernes, al sufrir un pinchazo en la parte posterior de su muslo izquierdo, circunstancia por la que se le vio afectado en el banquillo.

Este sábado se ha sometido a una resonancia para conocer con precisión la afectación y, aunque el club no ha concretado la gravedad ni el tiempo de baja que acarreará, es probable que necesite cerca de un mes de recuperación.

Posibles recambios

En consecuencia, el técnico de New Jersey solo tendrá disponible a Jon Martín, Caleta-Car y Aritz Elustondo, este último con mucho menos protagonismo en este 2026.

Igor Zubeldia ha disputado 26 encuentros en la presente campaña, aunque no está teniendo el protagonismo de otros años.

Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

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