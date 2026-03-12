Take Kubo Japoniarekin bidaiatuko da selekzioetako geldialdian, eta apirilean Realarendako prest egonen da
Urtarrilean min hartu zuenetik, Kubok hamar partidetan huts egin du Realarekin. Rino Matarazzoren aurreikuspena epe erabakigarrirako prest egotea da; horrek esan nahi du Koparen finalean, apirilaren 18an, zelairatzeko prest egon ahalko dela.
Take Kubo Realako jokalariak Londresera bidaiatuko du Japoniako selekzioarekin, martxoko azken astean, martxoak 20ko Vila-real eta Realaren arteko partidaren ostean, eta selekzioetako geldialdiaren ondoren elastiko txuri-urdinarekin jokatzeko prest egonen da, hau da apirilaren lehenengo astean jokatuko den Reala-Levante partidatik aurrera.
Duela ia bi hilabete, urtarrilaren 18an, Kubok ezkerreko hankako iskiotibialeko giharretan lesio bat jasan zuen, Bartzelonaren aurka jokatutako partidan; momentu horretatik aurrera, hamar partidatan huts egin du, eta partida horietan talde gipuzkoarrak sei garaipen eta bi berdinketa lortu ditu.
Take Kubo Realaren eskemetan beharrezko zati bat da, eta, Rino Matarazzorekin, erabilgarri egon den lau partidak hasieratik jokatu ditu, horietan bi asistentzia emanez. Horrela, aurreikuspena jokalari japoniarra Kopako finalaren hamaikakoan sartu ahal izatea da, Matarazzok horrela erabakitzen badu.
Pablo Marinek, finalari buruz: "Umetako ametsa bete zait"
Pablo Marin Realeko jokalariak apirilaren 18ko Kopako finalari buruz hitz egin du hedabideen aurrean. Igande honetako Osasunaren aurkako ligako partidaz ere hitz egin du.
Errege Kopako finalaren sarrerak izendunak izanen direla zehaztu du Realak
Horrela, sarreran agertzen diren datuek (izen-abizenak eta NANa) apirilaren 18an Cartuja estadiora sartzen den pertsonarenak izan beharko dute.
Matarazzo, Kopako finalaz: “Aukera paregabea da"
Realaren entrenatzaileak, asteazkenean, talde txuri-urdinaren informazioaz arduratzen diren kazetariekin gosaldu du; topaketan, Errege Kopako finala izan dute hizpide, batez ere.
Realak 25.680 sarrera izango ditu Errege Kopako finalean
Horietako % 85 Realaren bazkideek jasoko dituzte. Realaren “fanzone” izenekoa, Sevillan, Carlos III.a etorbidean izango da, Cartujako geralekuaren ondoan.
Realak ezin izan du berdindu Atleticoren jokoa (3-2)
Bi aldiz berdindu dute markagailua, Solerren eta Oyarzabalen golekin, baina Ivan Gonzalezek azken minutuetan sartutako golak punturik gabe utzi ditu txuri-urdinak.
Sansek 4-2 menderatu du Castello Zubietan
Txuri-urdinek Castello garaitu dute etxean partida bizi jokatuta, eta 3 puntuak eskuratu dituzte Ochiengen, Carreraren eta Mariezkurrenaren golei esker.
Arturo Ruiz: "Errendimenduak ematen dio sendotasuna proiektu bati"
F Moeve Liga datorren astean itzuliko da, eta Realak txapelketari ekingo dio berriro, Txapeldunen Ligako postuetan jarraitzeko helburuarekin. Arturo Ruizek zuzendutako taldea denboraldi bikaina egiten ari da.
Matarazzo: "Atzo nahikoa denbora izan genuen asteazkeneko garaipena dastatzeko"
Realeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 27. jardunaldian Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du. Horren hitzetan, asteazkenekoa ondo ospatu dute, baina orain Ligan zentratu beharra dute, oso garrantzitsua delako.
Realak finalerako jasotzen dituen sarreren % 85 bazkideentzat izango dira
Gainera, talde txuri-urdinak azaldu du 25 urte edo gehiagoko antzinatasuna duten bazkideek sarrera ziurtatuta izango dutela. Gainerako bazkideek zozketa batean izena eman beharko dute.