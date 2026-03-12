Taldera itzuliko da
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Take Kubo Japoniarekin bidaiatuko da selekzioetako geldialdian, eta apirilean Realarendako prest egonen da

Urtarrilean min hartu zuenetik, Kubok hamar partidetan huts egin du Realarekin. Rino Matarazzoren aurreikuspena epe erabakigarrirako prest egotea da; horrek esan nahi du Koparen finalean, apirilaren 18an, zelairatzeko prest egon ahalko dela.

Take Kubo (Reala)
Take Kubo, Realeko jokalaria; Argazkia: Europa Press
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Take Kubo Realako jokalariak Londresera bidaiatuko du Japoniako selekzioarekin, martxoko azken astean, martxoak 20ko Vila-real eta Realaren arteko partidaren ostean, eta selekzioetako geldialdiaren ondoren elastiko txuri-urdinarekin jokatzeko prest egonen da, hau da apirilaren lehenengo astean jokatuko den Reala-Levante partidatik aurrera.

Duela ia bi hilabete, urtarrilaren 18an, Kubok ezkerreko hankako iskiotibialeko giharretan lesio bat jasan zuen, Bartzelonaren aurka jokatutako partidan; momentu horretatik aurrera, hamar partidatan huts egin du, eta partida horietan talde gipuzkoarrak sei garaipen eta bi berdinketa lortu ditu.

Take Kubo Realaren eskemetan beharrezko zati bat da, eta, Rino Matarazzorekin, erabilgarri egon den lau partidak hasieratik jokatu ditu, horietan bi asistentzia emanez. Horrela, aurreikuspena jokalari japoniarra Kopako finalaren hamaikakoan sartu ahal izatea da, Matarazzok horrela erabakitzen badu.

Real Sociedad EA Sports Liga Errege Kopa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X