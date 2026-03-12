Take Kubo viajará con Japón en el parón de selecciones, y estará disponible para la Real Sociedad en abril
El jugador de la Real Sociedad Take Kubo viajará con la selección de Japón a Londres, en la última semana de marzo, tras el partido Villarreal-Real Sociedad del día 20, y estará disponible para jugar con la camiseta txuri-urdin tras el parón de selecciones, es decir, a partir del Real-Levante del primer fin de semana de abril.
Kubo sufrió hace casi dos meses, el pasado 18 de enero, una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el encuentro disputado ante el FC Barcelona; desde entonces, se ha perdido diez partidos, en los que el conjunto vasco ha cosechado seis victorias y dos empates.
Take Kubo es una pieza indispensable en los esquemas de la Real, y, con Rino Matarazzo, ha sido titular en los cuatro partidos que ha estado disponible, repartiendo dos asistencias. De esta manera, la previsión es que el futbolista japonés pueda ser alineado, si así lo decide Matarazzo, en la final de la Copa.
Pablo Marín, sobre la final: "Ese niño que soñaba con poder vivir lo que tenía delante lo ha cumplido"
El jugador de la Real Sociedad, Pablo Marín, ha hablado ante los medios sobre la final de Copa del 18 de abril, y también ha comentado cómo afrontan el partido de liga ante el Osasuna de este domingo.
La Real Sociedad precisa que las entradas de la final de la Copa del Rey serán nominativas
De esta forma, el nombre, los apellidos y el DNI que figuren en cada entrada deberán coincidir con la identidad de la persona que acceda con ella al estadio de La Cartuja en la final del 18 de abril.
Matarazzo, sobre la final de la Copa: "Es una oportunidad única"
El entrenador de la Real Sociedad ha compartido, este miércoles, un desayuno informativo con las y los periodistas que cubren de manera habitual la actualidad del equipo txuri-urdin; en el encuentro, la final de la Copa del Rey ha sido el principal tema de conversación.
La Real Sociedad dispondrá de 25 680 entradas para la final de la Copa del Rey
El 85 % de ellas serán para sus socias y socios. La fan zone de la Real estará ubicada en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja, en Sevilla.
La Real Sociedad no ha podido igualar el juego del Atlético (3-2)
Han empatado el marcador en dos ocasiones, con goles de Soler y Oyarzabal, pero un gol de Iván González en los minutos finales ha dejado sin puntos a los txuri-urdin.
El Sanse remonta y se rehace ante el Castellón en Zubieta (4-2)
Los txuri-urdin han superado al conjunto orellut en un partido frenético y han sumado tres puntos gracias a los goles de Ochieng, Carrera y Mariezkurrena.
Arturo Ruiz: "El rendimiento es lo que da consistencia a un proyecto"
La Liga F Moeve volverá la próxima semana, y la Real Sociedad retomará la competición con el objetivo de seguir en puestos de Liga de Campeones. El equipo de Arturo Ruiz está realizando una temporada extraordinaria.
Matarazzo, antes de visitar al Atlético Madrid: "Tenemos trabajo por hacer; la Liga es muy importante"
La Real Sociedad juega, este sábado, desde las 18:30 horas, ante el Atlético Madrid, en Madrid, en un partido que pone frente a frente a los dos finalistas de la Copa del Rey. El entrenador txuri-urdin, Rino Matarazzo, ha destacado la importancia del encuentro y de la competición liguera.
La Real destinará a sus socios el 85% de las entradas que reciba para la final
Además, el club txuri-urdin ha asegurado que los socios y socias que tienen una antigüedad ininterrumpida de 25 años o más tendrán asegurada la entrada. El resto de los abonados deberá realizar la inscripción al sorteo.