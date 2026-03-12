Volverá al equipo
Take Kubo viajará con Japón en el parón de selecciones, y estará disponible para la Real Sociedad en abril

Desde que se lesionó en enero, Kubo se ha perdido diez partidos de la Real. La previsión de Rino Matarazzo es que esté listo para el tramo decisivo de la temporada, que incluye la final de la Copa, el 18 de abril.
Take Kubo (Reala)
Take Kubo, Jugador de la Real Sociedad; Foto: Europa Press
E. I. I. | EITB

El jugador de la Real Sociedad Take Kubo viajará con la selección de Japón a Londres, en la última semana de marzo, tras el partido Villarreal-Real Sociedad del día 20, y estará disponible para jugar con la camiseta txuri-urdin tras el parón de selecciones, es decir, a partir del Real-Levante del primer fin de semana de abril.

Kubo sufrió hace casi dos meses, el pasado 18 de enero, una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el encuentro disputado ante el FC Barcelona; desde entonces, se ha perdido diez partidos, en los que el conjunto vasco ha cosechado seis victorias y dos empates.

Take Kubo es una pieza indispensable en los esquemas de la Real, y, con Rino Matarazzo, ha sido titular en los cuatro partidos que ha estado disponible, repartiendo dos asistencias. De esta manera, la previsión es que el futbolista japonés pueda ser alineado, si así lo decide Matarazzo, en la final de la Copa

