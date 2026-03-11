Errege Kopako finalaren sarrerak izendunak izanen direla zehaztu du Realak
Horrela, sarreran agertzen diren izena, abizenak eta NANa apirilaren 18an Cartuja estadiora sartzen den pertsonarenak izan beharko dira.
Errege Kopako finalaren sarrerak izendunak izanen direla zehaztu du Realak, asteazken honetan; horrela, sarreran agertzen diren izena, abizenak eta NANa, apirilaren 18an Cartuja estadiora sartzen den pertsonarenak izan beharko direla azaldu du klubak. Bazkideak sarreraren ordainketa egiterakoan sartutako datuak sarrera hori erabiliko duen pertsonarenak izan beharko dira.
“Realak apirilaren 18an Sevillako La Cartujan jokatuko den Errege Kopako finalerako sarreren izendapenei buruzko informazio interesgarria eta erabilgarria helarazi nahi die bazkideei. Espainiako Futbol Federazioarekin izandako bilera operatiboaren ondoren, Realak Errege Kopako finalerako sarrerak izendunak izango direla jakinarazten die bazkideei. Horrek esan nahi du sarreran agertzen diren izen-abizenak eta NAN zenbakia bat etorri beharko direla sarrera horrekin estadiora sartzen den pertsonaren nortasunarekin” azpimarratu du Realak.
“Eserlekuaren kokapen zehatza aukeratzeko eta sarrera ordaintzeko, Espainiako Futbol Federazioaren salmenta-atari espezifiko bat erabili beharko da” jarraitu du talde txuri-urdinak. “Erosketa-prozesu hori betetzeko, Espainiako Futbol Federazioaren atarira sartu beharko da Realak esleitua izan den bazkide bakoitzari e-mailez helaraziko dion sarrera-kode baten bitartez”.
“Sarrera ordaintzeko orduan, sarrera erabiliko duen pertsonaren identifikazio-datuak (izena, abizenak eta NANa) sartu beharko ditu bazkide bakoitzak. Beraz, nahitaezkoa izango da sarrera digitalean agertzen den izena bat etortzea estadiora sartuko den pertsonaren identitatearekin. Behin Espainiako Futbol Federazioaren salmenta-atariaren sarrera ordaindu ondoren, ez da itzulketarik onartuko”, amaitu du talde gipuzkoarrak.
