La Real Sociedad precisa que las entradas de la final de la Copa del Rey serán nominativas

Las entradas de la final de la Copa del Rey serán nominativas, según ha precisado la Real Sociedad este miércoles; de esta forma, el nombre, los apellidos y el DNI que figuren en cada entrada deberán coincidir con la identidad de la persona que acceda con ella al estadio de La Cartuja en la final del 18 de abril, ha explicado la Real, que ha añadido que los datos identificativos que introduzca cada socia o socio al completar el pago de su entrada tendrán que ser los de la identidad de la portadora o del portador de la misma.

“La Real Sociedad quiere trasladar a sus socios y socias información de interés y utilidad sobre la nominalidad de las entradas para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril en La Cartuja, Sevilla. Tras la reunión operativa mantenida con la RFEF, la Real Sociedad informa a sus socios y socias que las entradas para la final de la Copa del Rey serán nominativas. Esto significa que el nombre, apellidos y DNI que figuren en la entrada deberán coincidir con la identidad de la persona que acceda con ella al estadio”, ha señalado la Real.

“La elección de la ubicación concreta de la localidad y el pago de la entrada”, prosigue el club txuri-urdin, “deberán realizarse a través de un portal de venta específico de la RFEF. Para cumplimentar este proceso de compra, será preciso utilizar un código de acceso al portal de la RFEF que la Real Sociedad facilitará mediante correo electrónico a cada socia o socio adjudicatario de una entrada”.

“A la hora de completar el pago correspondiente de su entrada, cada socia y socio podrá introducir los datos identificativos (nombre, apellidos y DNI) de la persona que vaya a utilizar la entrada. Por tanto, será obligatorio que el nombre que figure en la entrada digital coincida con la identidad del portador en el acceso al estadio. Una vez realizado el pago de la entrada a través del portal de venta de la RFEF, no se admitirán devoluciones”, ha concluido la Real Sociedad.