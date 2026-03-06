ATLETICO MADRIL VS REALA

Matarazzo: "Atzo nahikoa denbora izan genuen asteazkeneko garaipena dastatzeko"

Pellegrino Matarazzo. Argazkia: EITB
Realeko entrenatzaileak EA Sports Ligako 27. jardunaldian Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du. Horren hitzetan, asteazkenekoa ondo ospatu dute, baina orain Ligan zentratu beharra dute, oso garrantzitsua delako.

