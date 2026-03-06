ATLÉTICO MADRID VS. REAL SOCIEDAD

Matarazzo, antes de visitar al Atlético Madrid: "Tenemos trabajo por hacer; la Liga es muy importante"

Pellegrino Matarazzo. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Atzo nahikoa denbora izan genuen asteazkeneko garaipena dastatzeko"
La Real Sociedad juega, este sábado, desde las 18:30 horas, ante el Atlético Madrid, en Madrid, en un partido que pone frente a frente a los dos finalistas de la Copa del Rey. El entrenador txuri-urdin, Rino Matarazzo, ha destacado la importancia del encuentro y de la competición liguera. 

