Copa del Rey
Jon Martín: "Hoy también hemos hecho un partido completo, y estamos en la final"

Euskaraz irakurri: Jon Martin: "Gaur ere, partida osoa egin dugu, eta finalean gaude "
EITB

El joven defensa de la Real Sociedad, terminada la eliminatoria contra el Athletic y con el billete para la final de Sevilla en el bosillo, ha recordado cómo vivió la final de 2021, que ganó el equipo txuri-urdin. 

Derbi Vasco Copa del Rey Anoeta Fútbol Real Sociedad

