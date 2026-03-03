La afición de la Real Sociedad recibirá el autobús del equipo txuri-urdin antes del derbi de Copa, el miércoles
La afición de la Real Sociedad va a hacer un recibimiento al autobús del equipo txuri-urdin en los prolegómenos del derbi de semifinales de la Copa del Rey que va a enfrentar este miércoles, desde las 21:00 horas, a la Real y al Athletic en Anoeta. En concreto, el autobús del conjunto de Rino Matarazzo recibirá el ánimo de los y las aficionadas de la Real a partir de las 19:00 horas, desde el hotel Anoeta, hasta el parking sur (puerta 17).
Según ha detallado el club donostiarra, “se volverá a repetir la fórmula, y habrá dos zonas diferenciadas. La llegada se realizará bajando desde hospitales. El bus girará en la primera rotonda, y encarará la recta del Txuri Urdin, lugar donde comenzará el primer tramo del recibimiento y que llegará hasta el Paco Yoldi. A partir de ese instante, el autocar rodeará el perímetro del Miniestadio de Anoeta, antes de encarar el tramo final de llegada al estadio”.
El segundo tramo, explica la Real, “comenzará una vez que el autocar haya bordeado el Miniestadio y haya dejado atrás el Velódromo Antonio Elorza. Justo allí, dará inicio el tramo más caliente del recibimiento. Quedarán unos doscientos metros para llegar al estadio, y accederán por el parking sur, a la altura de la puerta 17”.
“Será la tercera ocasión en la que el autocar del equipo realice este recorrido, con el objetivo de que en la previa del choque suba la temperatura al máximo, con el mayor de los civismos y el comportamiento siempre ejemplar de la familia txuri urdin”, señala la Real Sociedad.
