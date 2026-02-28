Mallorca vs Reala (0-1)
Zubeldia: "Oso garrantzitsua zen sentsazio onekin bukatzea"

Igor Zubeldia
18:00 - 20:00
Igor Zubeldia. Argazkia: EITB
EITB

Realeko jokalariak Mallorcaren aurka lortutako garaipenaz (0-1) hitz egin du, EA Sports Ligako 26. jardunaldian.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

