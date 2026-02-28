Zubeldia: "Era muy importante acabar con buenas sensaciones"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado de la victoria ante el Mallorca (0-1), en la 26ª jornada de LaLiga EA Sports (declaraciones en euskera).
La Real sale victoriosa en Mallorca para acercarse a Europa (0-1)
El gol de Carlos Soler en la primera parte ha dado tres puntos a los txuri-urdin, acercándose a los puestos europeos.
Matarazzo: "Soy optimista, creo que mañana haremos un buen encuentro"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará al Mallorca en la 26ª jornada de la Liga EA Sports. Además de ser un partido importante, ha explicado que sirve también para preparar el partido del miércoles.
Alazne Estensoro renueva con la Real Sociedad hasta 2028
La portera de Lazkao, de 19 años, ha debutado en esta temporada en la Liga F Moeve, con el primer equipo txuri-urdin.
El Sanse se impone con autoridad al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2)
El filial txuri-urdin ha encadenado su tercera victoria consecutiva tras superar al Cádiz. El conjunto donostiarra ha mostrado solidez y eficacia en un duelo que ha terminado con visible descontento en la grada local.
Unai Marrero renueva hasta 2030
El portero de Azpeitia defenderá la portería txuri-urdin durante otras cuatro temporadas.
Álvaro Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda
El defensa de la Real Sociedad sufrió una torsión durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.
La Real Sociedad suma una nueva victoria tras derrotar al Espanyol (2-1)
La Real Sociedad ha ganado 2-1 al RCD Espanyol en el partido correspondiente a la 21ª jornada de la Liga F Moeve disputado esta tarde en Zubieta.
Empate con sabor amargo para la Real ante el colista Oviedo (3-3)
La Real ha dado la vuelta al 0-2 del Oviedo, pero los asturianos han terminado igualando el marcador en el último suspiro.
Óskarsson: "Tenemos más calidad para enseñar y queremos más"
Declaraciones de Orri Óskarsson, jugador de la Real Sociedad, tras el empate ante el Oviedo (3-3) en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga EA Sports.