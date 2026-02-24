Berritzea
Alazne Estensorok 2028ra arte berritu du Realarekin

19 urteko atezain lazkaotarrak Moeve F Ligan egin du debuta denboraldi honetan, talde txuri-urdinarekin.

Alazne Estensoro (Reala) 2028

Alazne Estensoro Realeko jokalaria. Argazkia: Reala.

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Alazne Estensoro atezainak 2028ra arte berritu du Realarekin, talde txuri-urdinak astearte honetan jakinarazi duenez.

Lazkaoko atezainak, 19 urtekoa bera, Moeve F Ligan egin du debuta denboraldi honetan. Realak gogora ekarri duen bezala, 2021ean ailegatu zen Zubietara, hirugarren taldean aritzeko, eta etapa guztiak gainditzen joan da, orain berritze hau sinatu arte.

Lazkaoko atezaina akordioarengatik “emozionatuta” dago, talde gipuzkoarraren arabera, eta Realean “hazten jarraitzea” espero du.

Moeve F Liga Emakume kirolariak Zubieta Real Sociedad

