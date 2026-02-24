Alazne Estensorok 2028ra arte berritu du Realarekin
19 urteko atezain lazkaotarrak Moeve F Ligan egin du debuta denboraldi honetan, talde txuri-urdinarekin.
Alazne Estensoro atezainak 2028ra arte berritu du Realarekin, talde txuri-urdinak astearte honetan jakinarazi duenez.
Lazkaoko atezainak, 19 urtekoa bera, Moeve F Ligan egin du debuta denboraldi honetan. Realak gogora ekarri duen bezala, 2021ean ailegatu zen Zubietara, hirugarren taldean aritzeko, eta etapa guztiak gainditzen joan da, orain berritze hau sinatu arte.
Lazkaoko atezaina akordioarengatik “emozionatuta” dago, talde gipuzkoarraren arabera, eta Realean “hazten jarraitzea” espero du.
Zure interesekoa izan daiteke
Sansek nagusitasunez irabazi dio Cadizi Nuevo Mirandillan (0-2)
Txuri-urdinen bigarren taldeak ondoz ondoko hirugarren garaipena lortu du Cadiz mendean hartuta. Donostiako taldeak sendotasuna eta eraginkortasuna erakutsi ditu, etxeko harmailetan atsekabea nagusitu den norgehiagokan.
Unai Marrerok kontratua luzatu du 2030era arte
Azpeitiako atezainak txuri-urdinen atea defendatuko du lau denboraldi gehiagoz.
Alvaro Odriozolak ezker belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du
Realeko atzelariak belauna bihurritu zuen larunbatean, Anoetan, Oviedoren aurka jokatutako partidan.
Realak beste garaipen bat eskuratu du Espanyol garaituta (2-1)
Realak beste garipen bat lortu du RCD Espanyioli 2-1 irabazita gaur arratsaldean Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 21. jardunaldiko partidan. Txuri-urdinak jaun eta jabe izan dira hasieratik amaierara arte.
Berdinketa mingotsa lortu du Realak Oviedoren aurka (3-3)
Realak buelta eman dio Oviedoren 0-2koari, baina Asturiasko taldeak markagailua berdindu du azken hasperenean.
Elustondo: "Ez gara eroso sentitu, saiatu gara, baina gauzak ez ziren ateratzen"
Aritz Elustondo Realeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 25. jardunaldiko partidan Oviedoren aurka 3-3 berdindu ostean.
Job Ochiengek 2028ko ekainera arte berritu du Realarekin
Hegalekoak debuta egin du dagoeneko lehen taldean, Matarazzoren gidaritzapean, eta beste bi denboraldi emango ditu txuri-urdinez jantzita.
Rino Matarazzo, Reala-Real Oviedo partidaz: "Erakutsi behar dugu gose garela eta gehiago nahi dugula"
Realak Real Oviedoren aurka jokatuko du Anoetan larunbatean, 14:00etan. Txuri-urdinen entrenatzailearen iritziz, Realak Bernabeun galdu ondoren, “errekzionatu beharra daukagu, aurkariarekiko errespetua erakutsi, eta maila igo”.
Oskarsson: "Denboraldiko unerik onenean nago"
"Egunetik egunera sentsazio hobeak ditut, erritmo eta konfiantza handiagoa", aitortu du Realeko aurrelariak, ETBk egindako elkarrizketan. Islandiarrak izan dituen lesioak gogora ekarri ditu, eta atzean utzi nahi dituela erantsi du. Bestalde, bere abestiari buruz hitz egin du: "Oso ezaguna da". Azkenik, eskerrak eman dizkie zaleei abestiagatik, eta une zailetan emandako babesagatik.