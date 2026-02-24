Alazne Estensoro renueva con la Real Sociedad hasta 2028

La portera Alazne Estensoro ha renovado con la Real Sociedad hasta 2028, tal y como ha anunciado este martes el club txuri-urdin.

Estensoro, de 19 años, ha debutado en esta temporada en la Liga F Moeve. Como ha recordado la Real Sociedad, llegó a Zubieta en 2021, para incorporarse al tercer equipo, y ha ido superando con éxito las diferentes etapas, que le han llevado, ahora, a firmar esta renovación.

La de Lazkao, según el club guipuzcoano, se encuentra “emocionada” por el acuerdo, y espera “seguir creciendo” en la Real Sociedad.