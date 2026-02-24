Alazne Estensoro renueva con la Real Sociedad hasta 2028
La portera Alazne Estensoro ha renovado con la Real Sociedad hasta 2028, tal y como ha anunciado este martes el club txuri-urdin.
Estensoro, de 19 años, ha debutado en esta temporada en la Liga F Moeve. Como ha recordado la Real Sociedad, llegó a Zubieta en 2021, para incorporarse al tercer equipo, y ha ido superando con éxito las diferentes etapas, que le han llevado, ahora, a firmar esta renovación.
La de Lazkao, según el club guipuzcoano, se encuentra “emocionada” por el acuerdo, y espera “seguir creciendo” en la Real Sociedad.
Te puede interesar
El Sanse se impone con autoridad al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (0-2)
El filial txuri-urdin ha encadenado su tercera victoria consecutiva tras superar al Cádiz. El conjunto donostiarra ha mostrado solidez y eficacia en un duelo que ha terminado con visible descontento en la grada local.
Unai Marrero renueva hasta 2030
El portero de Azpeitia defenderá la portería txuri-urdin durante otras cuatro temporadas.
Álvaro Odriozola sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda
El defensa de la Real Sociedad sufrió una torsión durante el encuentro disputado este sábado contra el Oviedo en Anoeta.
La Real Sociedad suma una nueva victoria tras derrotar al Espanyol (2-1)
La Real Sociedad ha ganado 2-1 al RCD Espanyol en el partido correspondiente a la 21ª jornada de la Liga F Moeve disputado esta tarde en Zubieta.
Empate con sabor amargo para la Real ante el colista Oviedo (3-3)
La Real ha dado la vuelta al 0-2 del Oviedo, pero los asturianos han terminado igualando el marcador en el último suspiro.
Óskarsson: "Tenemos más calidad para enseñar y queremos más"
Declaraciones de Orri Óskarsson, jugador de la Real Sociedad, tras el empate ante el Oviedo (3-3) en el partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga EA Sports.
Job Ochieng renueva con la Real hasta junio del 2028
El extremo, que ya ha debutado con el primer equipo bajo la batuta de Matarazzo, seguirá unido a la disciplina txuri urdin dos temporadas más.
Rino Matarazzo, ante el Real Sociedad-Real Oviedo: "Pretendemos ganar; mostrar en el campo que queremos más"
La Real Sociedad recibe en Anoeta al Real Oviedo, este sábado, a las 14:00 horas. A juicio del entrenador del equipo txuri-urdin, después de que su equipo no pudiera sumar en el Bernabéu, “es hora de reaccionar a la derrota, mostrar respeto al rival y dar el nivel”.
Oskarsson: "Es mi mejor momento de la temporada"
"Tengo mejores sensaciones cada día, más ritmo y confianza", ha reconocido el delantero de la Real, entrevistado por ETB. El islandés ha recordado sus numerosas lesiones, que quiere dejar atrás. Por otro lado, se ha referido a su canción: "Es muy popular". Ha querido dar las gracias a la afición por dedicarle esa canción, y por haberle apoyado en los momentos duros.